Пройдя долгий путь становления и развития, Госавтоинспекция сегодня – это служба с большим арсеналом накопленного опыта, знаний, традиций.

Дорогие ветераны!Уважаемые коллеги!Поздравляю вас с профессиональным праздником – 82-й годовщиной со дня образования Госавтоинспекции МВД России!Пройдя долгий путь становления и развития, Госавтоинспекция сегодня – это служба с большим арсеналом накопленного опыта, знаний, традиций, которые в полной мере используются при решении задач по обеспечению безопасности дорожного движения.За последние годы удалось немало сделать для того, чтобы наши дороги стали безопаснее. Благодаря комплексному подходу, заложенному федеральными целевыми программами по повышению безопасности дорожного движения, на российских дорогах стали безопаснее чувствовать себя пешеходы, значительно меньше аварий происходит из-за водителей, севших за руль в состоянии опьянения, существенно сократилась детская смертность.Сегодня перед нами стоят новые глобальные задачи. Принята Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации, рассчитанная до 2024 года. Необходимо сделать все, чтобы Стратегия принесла максимальный эффект, а это возможно только при условии наполнения ее практическими мероприятиями.Безопасность на дорогах – задача многогранная, но основным вектором здесь должны быть профилактические меры, то есть важно не только фиксировать нарушения, но и работать на их предупреждение. Не сомневаюсь, что к выполнению этих задач сотрудники Госавтоинспекции подойдут с высочайшей ответственностью и профессионализмом.В день образования российской Госавтоинспекции хотел бы сказать особые слова благодарности ветеранам. Уверен, что сегодняшние сотрудники с честью продолжат лучшие традиции службы.Работа сотрудников Госавтоинспекции всегда на виду, и во многом именно по вашим действиям в обществе складывается отношение к полиции в целом. Люди вправе ожидать от вас не только профессионально грамотных решений, но и рассчитывать на вашу помощь – в любое время и в самых сложных жизненных ситуациях. Ваша честная и качественная работа – гарантия безопасности граждан на дорогах, сохранения их жизни и здоровья.Еще раз поздравляю всех ветеранов и действующих сотрудников российской Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Желаю всем вам благополучия, успехов в жизни и службе, здоровья вам и вашим близким!Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции А.В. Горовой