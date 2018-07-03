Бывшая участница телепроекта Дом-2 Юлия Исаева заявила, что знает причину расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. По словам звезды телестройки, в браке ведущей и футболиста не было верности.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Юлия Исаева заявила,что знает причину расставания Ольги Бузовой и ДмитрияТарасова. По словам звезды телестройки, в браке ведущей и футболиста не быловерности.В частной переписке Юлия заявила, что будучи в браке сДмитрием, Ольга периодически "ходила налево". Якобы у телеведущей и рэпераT-Killah была интимная связь.По словам Исаевой, рэп-исполнитель был не единственнымлюбовником Ольги. Юлия отметила, что Бузова сделала карьеру тем, что "правильновсем давала еще на "Доме-2".Экс-участница стройки на ТНТ уверена, что футболист бросил телеведущуювовсе не из-за разгульного образа жизни. "Заразила она Тарасова, вот ирасстались… поэтому он у нее все забрал, но позволил для прессы сделать из себяжертву", – поведала Юлия собеседнику. На вопрос, что именно подцепил от женыфутболист, девушка ответила, мол, подробностями не интересовалась.Скриншоты этой частной переписки Юлии и неизвестногособеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Изсодержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлиина один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некогогонщика "Формулы -1".Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячуевро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов среди которыхбыли некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, чтопроводила время с репером T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ееприобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян.