Бывшая участница телепроекта Дом-2 Юлия Исаева заявила,
что знает причину расставания Ольги Бузовой и Дмитрия
Тарасова. По словам звезды телестройки, в браке ведущей и футболиста не было
верности.
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Юлия Исаева заявила,
что знает причину расставания Ольги Бузовой и Дмитрия
Тарасова. По словам звезды телестройки, в браке ведущей и футболиста не было
верности.
В частной переписке Юлия заявила, что будучи в браке с
Дмитрием, Ольга периодически "ходила налево". Якобы у телеведущей и рэпера
T-Killah была интимная связь.
По словам Исаевой, рэп-исполнитель был не единственным
любовником Ольги. Юлия отметила, что Бузова сделала карьеру тем, что "правильно
всем давала еще на "Доме-2".
Экс-участница стройки на ТНТ уверена, что футболист бросил телеведущую
вовсе не из-за разгульного образа жизни. "Заразила она Тарасова, вот и
расстались… поэтому он у нее все забрал, но позволил для прессы сделать из себя
жертву", – поведала Юлия собеседнику. На вопрос, что именно подцепил от жены
футболист, девушка ответила, мол, подробностями не интересовалась.
Скриншоты этой частной переписки Юлии и неизвестного
собеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из
содержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии
на один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некого
гонщика "Формулы -1".
Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячу
евро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов среди которых
были некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, что
проводила время с репером T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее
приобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян.