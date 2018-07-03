Президент Украины Петр Порошенко для главы Белого дома Дональда Трампа – как красная тряпка для разъяренного быка. Тогда как президента России Владимира Путина американский лидер уважает и воспринимает как человека, с которым нужно договариваться, полагает военный эксперт Игорь Коротченко.

Президент Украины Петр Порошенко для главы Белого домаДональда Трампа – как красная тряпка для разъяренного быка. Тогда какпрезидента России Владимира Путина американский лидер уважает и воспринимает какчеловека, с которым нужно договариваться, полагает военный эксперт ИгорьКоротченко.Аналитик выразил уверенность, что президент США уже призналКрым российским. "И дал бы Порошенко хорошего политического пинка дляпрофилактики", – сказал политолог в эфире телеканала "Россия-1".По словам Коротченко, он чувствует ментальность Трампа,поэтому делает вывод, что глава украинского государства вызывает у лидераБелого дома очень сильное раздражение. К Путину же, добавил эксперт, Трамписпытывает уважение. "Они могут разговаривать", – подчеркнул аналитик.Вместе с тем военный эксперт отметил, что не испытываетникаких иллюзий относительно возможной смены внешнеполитического курсаСоединенных Штатов при Трампе. "Смысл политики Трампа – работа на Штаты, дляАмерики это очень хороший президент", – сказал политолог. По его словам,нельзя однозначно сказать, удобен ли нынешний американский лидер для России,или нет.Напомним, во время июньского саммита "Большойсемерки" в Канаде президент США назвал Крым российским и выразилудивление, что его коллеги встают на сторону Киева в любых сорных ситуациях.Украину глава Белого дома при этом назвал одной из самых коррумпированных странмира.В Незалежной весьма эмоционально отреагировали нанелицеприятные слова президента Соединенных Штатов. В социальных сетяхподнялась настоящая буря возмущения. Некоторые предположили, что глава Белогодома – "бот Путина", поскольку "повторяет кремлевские методички".Другой комментатора назвал заявление американского лидера "дорогой ктретьей мировой войне".