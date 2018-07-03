Президент Украины Петр Порошенко для главы Белого дома
Дональда Трампа – как красная тряпка для разъяренного быка. Тогда как
президента России Владимира Путина американский лидер уважает и воспринимает как
человека, с которым нужно договариваться, полагает военный эксперт Игорь
Коротченко.
Президент Украины Петр Порошенко для главы Белого дома
Дональда Трампа – как красная тряпка для разъяренного быка. Тогда как
президента России Владимира Путина американский лидер уважает и воспринимает как
человека, с которым нужно договариваться, полагает военный эксперт Игорь
Коротченко.
Аналитик выразил уверенность, что президент США уже признал
Крым российским. "И дал бы Порошенко хорошего политического пинка для
профилактики", – сказал политолог в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Коротченко, он чувствует ментальность Трампа,
поэтому делает вывод, что глава украинского государства вызывает у лидера
Белого дома очень сильное раздражение. К Путину же, добавил эксперт, Трамп
испытывает уважение. "Они могут разговаривать", – подчеркнул аналитик.
Вместе с тем военный эксперт отметил, что не испытывает
никаких иллюзий относительно возможной смены внешнеполитического курса
Соединенных Штатов при Трампе. "Смысл политики Трампа – работа на Штаты, для
Америки это очень хороший президент", – сказал политолог. По его словам,
нельзя однозначно сказать, удобен ли нынешний американский лидер для России,
или нет.
Напомним, во время июньского саммита "Большой
семерки" в Канаде президент США назвал Крым российским и выразил
удивление, что его коллеги встают на сторону Киева в любых сорных ситуациях.
Украину глава Белого дома при этом назвал одной из самых коррумпированных стран
мира.
В Незалежной весьма эмоционально отреагировали на
нелицеприятные слова президента Соединенных Штатов. В социальных сетях
поднялась настоящая буря возмущения. Некоторые предположили, что глава Белого
дома – "бот Путина", поскольку "повторяет кремлевские методички".
Другой комментатора назвал заявление американского лидера "дорогой к
третьей мировой войне".