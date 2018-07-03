Оптический суперкомпьютер, обладающий огромными преимуществами по сравнению с традиционными электронно-вычислительными машинами (ЭВМ), разработан в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове), который является предприятием госкорпорации Росатом.

Оптический суперкомпьютер, обладающий огромнымипреимуществами по сравнению с традиционными электронно-вычислительными машинами(ЭВМ), разработан в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийскомнаучно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ вСарове), который является предприятием госкорпорации "Росатом".Уникальная фотонная вычислительная машина (ФВМ), в которойвычислительные процессы построены на основе взаимодействия импульсов лазерногоизлучения, а не на работе электроники, состоит из электрической и"световой" частей. Набор инструкций – машинный код – переводится влазерные импульсы.По волноводам фотоны и кванты света попадают в фотонный процессор.Там происходит взаимодействие лазерных импульсов. Суперкомпьютер совершает надними те же логические операции, которые производятся вэлектронно-вычислительных машинах. После этого лазерные лучи покидаютпроцессор, возвращаясь в электронную часть суперкомпьютера. Там вновьпроисходит преобразование оптической информации в электрическую, которая затемстановится доступной пользователям.Разработка уже запатентована, пишет РИА Новости со ссылкойна ядерный центр в Сарове.По словам разработчика фотонной вычислительной машин,главного научного сотрудника института теоретической и математической физики(ИТМФ) ВНИИЭФ Сергея Степаненко, ФВМ нужны для решения задач, с которыми немогут справиться "полупроводниковые" суперкомпьютеры. Использованиефотонных технологий позволяет уменьшить в десятки или сотни тысяч разколичество необходимой энергии по сравнению с нынешнимиэлектронно-вычислительными системами, при этом не снижая производительности.Как отметил Степаненко, если, к примеру, для супер-ЭВМ нужноздание размером с футбольное поле, то такую же производительность можетдостигнуть фотонная вычислительная машина, помещающаяся в поллитровой кружке."Отводимое тепло составляет около сотни ватт – меньше, чем укипятильника", – рассказал разработчик.Стоит отметить, что над созданием ФВМ разработчики трудилисьуже давно, однако до недавних пор их труды не приводили к результату.Российские ученые предложили новую схему реализации принципа работы фотоннойвычислительной машины, чтобы преобразования между световой и электрическойчастями компьютера выполнялись бы как можно реже.Самая высокая производительность созданного во ВНИИЭФпроцессора может составить до 50 петафлопсов. Пиковая мощность такогопроцессора составит всего лишь 100 ватт. С помощью фотонных вычислительныхмашин можно, к примеру, решать задачи по изучению генетических особенностейлюдей.