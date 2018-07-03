Уникальную пену для звукоизоляции - эффективную и дешевую в производстве – изобрела группа ученых из России и Южной Кореи.

Уникальную пену для звукоизоляции — эффективную и дешевую в производстве – изобрела группа ученых из России и Южной Кореи.Улучшенные акустические характеристики были получены за счёт обогащения обычной пены пористыми гранулами из наночастиц кремнезема и магнетита.Новый материал способен снижать уровень шума на 100% больше стандартных аналогов, реагируя на звуковые волны не только высоких, но и низких частот​​​. Такое снижение уровня шумопередачи (на 20-22 дБ) считается радикальным.Проблема уровня шума актуальна как в крупных российских городах, так и в странах Восточной Азии, например, на линиях высокоскоростных железных дорог, сообщает РИА Новости.