Жители Барнаула обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями летнего неба.

Жители Барнаулаобсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиямилетнего неба.На небосводепоявился оптический феномен – облако, напоминающее "летающую тарелку". "НЛОатакует", "Пришельцы" – предположили в комментариях к снимкам в паблике "Barnaul 22" пользователи "ВКонтакте". У другихвозникли ассоциации с извержением вулкана и "грибком" после ядерного взрыва. Однакобольшинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что этовсего лишь замысловато образованные облака.