Жители Барнаула
обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями
летнего неба.
Жители Барнаула
обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями
летнего неба.
На небосводе
появился оптический феномен – облако, напоминающее "летающую тарелку". "НЛО
атакует", "Пришельцы" – предположили в комментариях к снимкам в паблике "Barnaul 22" пользователи "ВКонтакте". У других
возникли ассоциации с извержением вулкана и "грибком" после ядерного взрыва. Однако
большинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это
всего лишь замысловато образованные облака.