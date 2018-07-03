Жители Барнаула
обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями
летнего неба.
Жители Барнаула
обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями
летнего неба.
На небосводе
появился оптический феномен – облако, напоминающее летающую тарелку. "НЛО
атакует", "Пришельцы" – предположили в комментариях к снимкам в паблике Barnaul 22 пользователи соцсети "ВКонтакте".
У других
возникли ассоциации с извержением вулкана и грибом после ядерного взрыва. Однако
большинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это лишь замысловато образованные облака.