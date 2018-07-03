Жители Барнаула обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями летнего неба.

Жители Барнаулаобсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиямилетнего неба.На небосводепоявился оптический феномен – облако, напоминающее летающую тарелку. "НЛОатакует", "Пришельцы" – предположили в комментариях к снимкам в паблике Barnaul 22 пользователи соцсети "ВКонтакте".У другихвозникли ассоциации с извержением вулкана и грибом после ядерного взрыва. Однакобольшинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это лишь замысловато образованные облака.