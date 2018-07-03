Сборная России в матче 1/8 финала обыграла сборную Испании в серии пенальти( 1:1, по пенальти – 4:3) Встреча проходила в Москве на стадионе Лужники.

Сборная России в матче 1/8 финала обыграла сборную Испании в серии пенальти( 1:1, по пенальти – 4:3) Встреча проходила в Москве на стадионе Лужники.На 12-й минуте защитник нашей сборной Сергей Игнашевич провел мяч в собственные ворота. Отыграть гол удалось только на 41-ой минуте, когданападающий Артем Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время ни одна из команд не смогла взять верх. Исход матча решила серия пенальти, в которой сборная РФ выврвала победу у испанских спортсменов.