Новый многосерийный фильм Садовое кольцо, вышедший на Первом канале, уже назвали событием в мире отечественных сериалов. Примечательно, что равнодушных к детективной драме Валерия Тодоровского и Алексея Смирнова не осталось.

Новый многосерийный фильм "Садовое кольцо", вышедший на Первомканале, уже назвали событием в мире отечественных сериалов. Примечательно, чторавнодушных к детективной драме Валерия Тодоровского и Алексея Смирнова не осталось.Особенностькартины в том, что в нем нет положительных героев. При этом все они – из социальногослоя так называемого среднего класса, который редко попадает на экран.Примечательно,что в этом сериале некому сочувствовать. Все герои показаны в неприглядном виде.На протяжении 12 серий зрителей не отпускает яростная схватка. Интересно, что равнодушныхк сериалу "Садовое кольцо" нет. Картиной либо восхищаются, либо отвергают.Причинойможет быть то, что режиссеру удалось показать нечто такое, что очень возбудилои тронуло наших соотечественников. И это при том, что в "Садовом кольце" непрописаны образы. Кроме того, сложно найти объяснение поступкам героев.В сериале снялись такие актеры, как МарияМиронова, Евгения Брик, Анатолий белый, Ирина Розанова, Петар Зекавица, ИльяМирошников, Максим Виторган и другие. Фильм рассказывает о судьбе 37-летнейВеры, у которой все в жизни складывается успешно. Но вдруг случаются ужасныесобытия – она теряет сына. Женщина начинает распутывать клубок событий, которыйпереворачивает ее жизнь. Она обнаруживает, что привычный мир,который окружает ее — совсем не таков, каким казалсяей многие годы.