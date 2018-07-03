Новый многосерийный фильм Садовое кольцо, вышедший на Первом
канале, уже назвали событием в мире отечественных сериалов. Примечательно, что
равнодушных к детективной драме Валерия Тодоровского и Алексея Смирнова не осталось.
Новый многосерийный фильм "Садовое кольцо", вышедший на Первом
канале, уже назвали событием в мире отечественных сериалов. Примечательно, что
равнодушных к детективной драме Валерия Тодоровского и Алексея Смирнова не осталось.
Особенность
картины в том, что в нем нет положительных героев. При этом все они – из социального
слоя так называемого среднего класса, который редко попадает на экран.
Примечательно,
что в этом сериале некому сочувствовать. Все герои показаны в неприглядном виде.
На протяжении 12 серий зрителей не отпускает яростная схватка. Интересно, что равнодушных
к сериалу "Садовое кольцо" нет. Картиной либо восхищаются, либо отвергают.
Причиной
может быть то, что режиссеру удалось показать нечто такое, что очень возбудило
и тронуло наших соотечественников. И это при том, что в "Садовом кольце" не
прописаны образы. Кроме того, сложно найти объяснение поступкам героев.
В сериале снялись такие актеры, как Мария
Миронова, Евгения Брик, Анатолий белый, Ирина Розанова, Петар Зекавица, Илья
Мирошников, Максим Виторган и другие. Фильм рассказывает о судьбе 37-летней
Веры, у которой все в жизни складывается успешно. Но вдруг случаются ужасные
события – она теряет сына. Женщина начинает распутывать клубок событий, который
переворачивает ее жизнь. Она обнаруживает, что привычный мир,
который окружает ее — совсем не таков, каким казался
ей многие годы.