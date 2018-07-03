Указ президента России Владимира Путина о присвоении 11 воинским частям почетных наименований в честь украинских, белорусских и польских городов обескуражил Киев. Политики из Незалежной увидели в этом решении план по захвату страны.

Указ президента России Владимира Путина о присвоении 11 воинским частям почетных наименований в честь украинских, белорусских и польских городов обескуражил Киев. Политики из Незалежной увидели в этом решении "план по захвату страны".В министерстве обороны Украины прокомментировали указ президента России Владимира Путина о присвоении трем российским полкам имен украинских городов. В целом Киев оказался в растерянности.Решение российского лидера разделило украинскую элиту на два лагеря. Некоторые увидели в указе президента "сигнал для переговоров", однако большинство политиков выразили опасение по поводу данной инициативы. По их мнению, подобные действия якобы "свидетельствуют о планах по захвату страны", передает ."Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины", – заявил представитель Радикальной партии Украины. Более того, он призвал коллег вызвать силовиков в Верховную раду и обсудить возможные действия в случае "полномасштабного вторжения". "Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос", – добавил политик.При этом в Минобороне Украины признались, что не знают как реагировать на действия российского президента. Ведомство воспринимает этот шаг как "плохую шутку". "Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", – отметил представитель Минобороны Украины.