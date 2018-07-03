Смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 зажили
самостоятельной жизнью. Гаджеты внезапно стали отправлять фотографии случайным
людям из списка контактов.
Смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 зажили
самостоятельной жизнью. Гаджеты внезапно стали отправлять фотографии случайным
людям из списка контактов.
Записей об отправке снимков в сообщениях не остается.
Владельцы обнаружили утечку случайно. Многочисленные жалобы, появившиеся на
портале Reddit, производитель пока официально не комментирует. В компании лишь
отметили, что в курсе появившихся проблем и заняты их изучением.
Пользователи отметили, что техническая ошибка могла
возникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавлены
расширенные функции для мессенджера. "Прошлой ночью телефон отправил всю
мою галерею. В сообщениях записей об этом не осталось, только на tmobile.logs. Почему это происходит?", -
задаются вопросом озадаченные владельцы гаджетов. Однако Samsung какую-либо связь отрицает.
Тем не менее, пользователи жалуются на форумах компании,
обращая внимание на баги, возникшие после обновления программного обеспечения. "Запланированные
сообщения отправляются досрочно. Иногда они помечены как "отправленные",
а до получателя еще не дошли" – пишут владельцы.
Как выяснилось, гаджеты пересылают снимки через стандартное
приложение Samsung Messages. Причем это происходит независимо от того, услугами
какого мобильного оператора пользуется хозяин устройства.
Эксперты уже выступили с рекомендациями. Они советуют
владельцам воздержаться от установки последней версии приложения. Кроме того, необходимо
заблокировать доступ мессенджера к памяти устройства, передает телеканал "360".
Пока же паника среди пользователей не стихает. Ведь
неизвестно, кому в руки могут попасть личные – а иногда и интимные – фотографии.