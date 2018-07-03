Смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 зажили самостоятельной жизнью. Гаджеты внезапно стали отправлять фотографии случайным людям из списка контактов.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 зажилисамостоятельной жизнью. Гаджеты внезапно стали отправлять фотографии случайнымлюдям из списка контактов.Записей об отправке снимков в сообщениях не остается.Владельцы обнаружили утечку случайно. Многочисленные жалобы, появившиеся напортале Reddit, производитель пока официально не комментирует. В компании лишьотметили, что в курсе появившихся проблем и заняты их изучением.Пользователи отметили, что техническая ошибка моглавозникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавленырасширенные функции для мессенджера. "Прошлой ночью телефон отправил всюмою галерею. В сообщениях записей об этом не осталось, только на tmobile.logs. Почему это происходит?", -задаются вопросом озадаченные владельцы гаджетов. Однако Samsung какую-либо связь отрицает.Тем не менее, пользователи жалуются на форумах компании,обращая внимание на баги, возникшие после обновления программного обеспечения. "Запланированныесообщения отправляются досрочно. Иногда они помечены как "отправленные",а до получателя еще не дошли" – пишут владельцы.Как выяснилось, гаджеты пересылают снимки через стандартноеприложение Samsung Messages. Причем это происходит независимо от того, услугамикакого мобильного оператора пользуется хозяин устройства.Эксперты уже выступили с рекомендациями. Они советуютвладельцам воздержаться от установки последней версии приложения. Кроме того, необходимозаблокировать доступ мессенджера к памяти устройства, передает телеканал "360".Пока же паника среди пользователей не стихает. Ведьнеизвестно, кому в руки могут попасть личные – а иногда и интимные – фотографии.