Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе Мисс Вселенная. О своем намерении побороться за титул девушка объявила в социальных сетях.

Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная". О своем намерении побороться за титул девушка объявила в социальных сетях.Понсе сообщила, что представлять Испанию на конкурсе – ее давняя мечта, которая наконец-то сбылась. Своим участием в "Мисс Вселенная" девушка хочет олицетворять мысль о том, что уважение должно существовать во всем мире, а не только в ЛГБТ-сообществе.Испанка получила такую возможность благодаря громкому скандалу. Жительницы Канады Дженна Талакова, которой в 2012 году запретили участвовать в конкурсе, предала историю широкой огласке и добилась того, что теперь трансгендеры имеют полное право претендовать на звание "Мисс Вселенная", передает Advocate.Сообщается, что Понсе живет в испанском городе Севилья. Также известно, что в 2015 году девушка участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты – "Мисс мира", но не выиграла.Напомним, что "Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, который проводят с 1952 года. С 1996 по 2015 год конкурс принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.Чтобы участвовать в соревнованиях, девушкам нужно пройти национальный отбор. Более того, они должны иметь идеальную репутацию.Победительницу выбирает специальное жюри по итогам нескольких этапов. Обладательница титула "Мисс Вселенная" получает корону, 250 тысяч долларов и право на двухлетнее обучение в престижной академии.