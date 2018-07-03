В результате профессиональных действий сотрудников УУР ГУ МВД России по г. Москве, оперативников УВД по Западному округу и Отделения полиции МГУ задержаны двое подозреваемых...

В полицию поступило сообщение от гражданина Колумбии о пропаже мобильного телефона на улице Косыгина.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что потерпевший и его приятель приехали в столицу на чемпионат мира по футболу.В результате профессиональных и слаженных действий сотрудников УУР ГУ МВД России по г. Москве, оперативников УВД по Западному округу и Отделения полиции МГУ были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 27 и 33 лет.По данному факту СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Мобильный телефон возвращен владельцу.Болельщик поблагодарил полицейских за профессионализм и оперативно оказанную помощь.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93