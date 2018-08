Музыкальный фестиваль на высоте Skypark Live! 2018 приглашает на день рождения Скайпарка 7 и 8 июля. В программе: открытие нового аттракциона Тарзан и ночные банджи-прыжки, концерты Guru Groove Foundation и Be Svendsen.

Музыкальный фестиваль на высоте Skypark Live! 2018 приглашает на день рождения Скайпарка 7 и 8 июля. В программе: открытие нового аттракциона "Тарзан" и ночные банджи-прыжки, концерты Guru Groove Foundation и Be Svendsen.Четыре года на высоте – День рождения Скайпарка! Весь июнь на Фестивале Skypark Live! закаты на высоте 200 метров проходили под аккомпанемент лучших российских и зарубежных музыкантов. Но главное событие этого лета еще впереди – Скайпарк отмечает четвертый День рождения.В честь этого события с 7 и 8 июля гостей Спайпарка ждет длинный праздничный уик-энд, максимально насыщенный яркими событиями. Специальная программа музыкальных сетов, Кубок Скайпарка по скалолазанию, открытие нового аттракциона "Тарзан", розыгрыши призов и развлечения на любой вкус гарантируют незабываемые эмоции и впечатления. Вход на праздник и концерты по обычным входным билетам в парк, доплаты не требуется!7 июля с первыми лучами заката разогревать танцпол Фестиваля Skypark Live! начнет резидент клуба Красной Поляны DJ Valdis. А хэдлайнером вечера станет диджей из Дании Be Svendsen – культовая фигура в мире электронной музыки, неутомимый путешественник, который собирает мелодии и звуки для своих сетов по всему миру.В воскресенье, 8 июля на закате дня завершит праздник выступление группы Guru Groove Foundation – одного из флагманов актуальной отечественной музыки, резидента фестивалей Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, на концертах которого всегда аншлаг.