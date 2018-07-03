Решение остаться жить на Украине было большой ошибкой,
призналась топ-модель Снежана Онопко. Девушка, лицо которой появлялось на обложках
ведущих мировых модных изданий, обнаружила, что ни один украинский журнал не
подписан на ее Instagram.
Решение остаться жить на Украине было большой ошибкой,
призналась топ-модель Снежана Онопко. Девушка, лицо которой появлялось на обложках
ведущих мировых модных изданий, обнаружила, что ни один украинский журнал не
подписан на ее Instagram.
Во время работы в России поддержка ощущалась гораздо больше,
вспоминает 31-летняя модель. На Украине же Снежану игнорируют – видимо, из-за
зависти. "Не пойму, это зависть или что это? Моя большая ошибка была
остаться жить в стране, где не терпят людей с другим мнением, с другими
взглядами", – пожаловалась Онопко своим подписчикам в соцсети.
"Россия всю жизнь поддерживала меня намного больше,
потому что как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!!! То же самое
Бразилия, Испания, Америка , Британия и многие другие....Я могу сказать только
одно – вы претендуете на мировой уровень, но вам до него, как мне пешком до Луны!!!!",
– выплеснула свои эмоции модель.
Снежана пострадала от вируса ненависти, уверен эксперт
Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Блогер
отмечает, что, пожалуй, впервые на Украине кто-то так громко смог
сформулировать нынешнее состояние страны.
"Нам в России уже давно стало заметно, что вирус
ненависти в этой стране зашкаливает. Тех, кто пытается выразить альтернативную
точку зрения, либо игнорируют, либо спускают на них цепных псов", – заявил
Манукян в интервью изданию Dni.Ru.
По словам эксперта, опыты, которые над этими полными
агрессии людьми проделывает президент Порошенко и его компания, можно признать
вполне успешными. Манукян сожалеет, что остальные милые и радушные украинцы
стали заложниками нового руководства страны.