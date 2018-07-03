Решение остаться жить на Украине было большой ошибкой, призналась топ-модель Снежана Онопко. Девушка, лицо которой появлялось на обложках ведущих мировых модных изданий, обнаружила, что ни один украинский журнал не подписан на ее Instagram.

Решение остаться жить на Украине было большой ошибкой,призналась топ-модель Снежана Онопко. Девушка, лицо которой появлялось на обложкахведущих мировых модных изданий, обнаружила, что ни один украинский журнал неподписан на ее Instagram.Во время работы в России поддержка ощущалась гораздо больше,вспоминает 31-летняя модель. На Украине же Снежану игнорируют – видимо, из-зазависти. "Не пойму, это зависть или что это? Моя большая ошибка былаостаться жить в стране, где не терпят людей с другим мнением, с другимивзглядами", – пожаловалась Онопко своим подписчикам в соцсети."Россия всю жизнь поддерживала меня намного больше,потому что как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!!! То же самоеБразилия, Испания, Америка , Британия и многие другие....Я могу сказать толькоодно – вы претендуете на мировой уровень, но вам до него, как мне пешком до Луны!!!!",– выплеснула свои эмоции модель.Снежана пострадала от вируса ненависти, уверен экспертСовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Блогеротмечает, что, пожалуй, впервые на Украине кто-то так громко смогсформулировать нынешнее состояние страны."Нам в России уже давно стало заметно, что вирусненависти в этой стране зашкаливает. Тех, кто пытается выразить альтернативнуюточку зрения, либо игнорируют, либо спускают на них цепных псов", – заявилМанукян в интервью изданию Dni.Ru.По словам эксперта, опыты, которые над этими полнымиагрессии людьми проделывает президент Порошенко и его компания, можно признатьвполне успешными. Манукян сожалеет, что остальные милые и радушные украинцыстали заложниками нового руководства страны.