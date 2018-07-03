Руководство компании Леруа Мерлен довольно толерантно и не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения. Так в фирме прокомментировали пост своего директора по PR о вскрывании ватников с помощью фейковых новостей. Пользователи соцсетей менее терпимы – уже запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа.

Руководство компании "Леруа Мерлен" довольнотолерантно и не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения.Так в фирме прокомментировали пост своего директора по PR о "вскрыванииватников" с помощью фейковых новостей. Пользователи соцсетей менее терпимы– уже запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа.История началась с того, что руководитель по связям собщественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен"Галина Панина опубликовала в Facebook пост о том, что болельщики сборной Россиив Подмосковье, якобы, попытались сжечь девушку заживо. Пост появился послевыигрыша российской команды у испанцев в матче ЧМ-2018. Действия фанатов Панинаназвала "победобесием".После того, как под постом появились десятки гневныхкомментариев, пиарщица заявила, что специально опубликовала фейковую новость,чтобы "вскрыть ватников". После чего поспешила ее удалить. Однакосообщение уже привлекло внимание советника губернатора Московской области,журналистки Марины Юденич."Ну живет барышня в стране, народ которой считает "ваткой"– ну ее право. Ну тиражирует фейковые новости. Имеет право, поскольку закон тутнигде не нарушен. А то что барышня – дура, притом дура мерзкая -так это факт еебиографии и беда ее близких", – написала Юденич в Facebook.По словам журналистки, задавать вопросы компании "ЛеруаМерлен" по поводу "качества человеческого материала", которыйони берут на работу, не имеет смысла. Компания частная, могут, по мнениюЮденич, "хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать наменеджерские позиции".Еще больше возмутил общественность другой факт. Как выяснилось,Панина читает лекции молодежи на форуме "Территория смыслов". Так чтоу Юденич возник вопрос Росмолодежи – что там делает человек с таким отношением ксвоей стране и своему народу? "Спрашивать у барышни, не противно ей братьденьги у того самого государства от которого ей так тошно – как вы понимаете -бесполезно. Эти сраму не имут. Как покойники", – заключила журналистка.У Паниной не хватило мудрости остановиться и хотя быпризнать свою ошибку. Она заявила в интервью "Комсомольской правде",что готовит иск к Юденич за оскорбление компании.Тем временем пользователи атаковали руководство "ЛеруаМерлен" вопросами – считают ли они зарабатывать на россиянах миллионыдолларов и не реагировать на русофобскую позицию топ-менеджеров? Однотипныйответ "Леруа" тиражируется по всем соцсетям: "Наша компания неограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения. То, чторазмещается на их личных страницах, стоит расценивать как взгляды сотрудников,а не как позицию компании".Но трюк не прошел. Пользователи подчеркнули, что на страницеПаниной указано место работы и должность – то есть, ее мнение становится мнениемпредставителя организации. "Если бы ваш парижский пиар-менеджер сталаписать про "понаехавших черномазых недофранцузов", вы бы тоже такотвечали?", – спрашивает пользователь Константин Днов.Тем временем в соцсетях призывают к бойкоту "ЛеруаМерлен" – по крайней мере до тех пор, пока там работает Галина Панина.Запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа, создаются соответствующие группы.Руководство компании пока воздерживается от дальнейших комментариев.Позже выяснилось, что инцидент с девушкой действительно имел место, пострадавшая госпитализирована. Однако произошло это в то время, когда матч Россия-Испания еще продолжался, фанатам было не до празднования, а происшествие не имело никакого отношения к футболу.