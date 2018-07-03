Американские ученые считают, что употребление шести чашек кофе в день на 16 процентов снижает вероятность преждевременной смерти.

Американские ученые считают, что употребление шести чашек кофе в день на 16 процентов снижает вероятность преждевременной смерти. Соответствующее исследование было проведено в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США.В течение десяти лет ученые наблюдали за здоровьем 500 000 жителей Британии в возрасте от 38 до 73 лет, при этом фиксировалось, сколько чашек кофе в день выпивает каждый из испытуемых. У тех, кто пил около 6 чашек в день, риск смерти сократился на 16 процентов. У тех, кто пил больше – до 8 чашек – риск сократился на 14 процентов, сообщает РИА Новости. Меньший показатель выявлен и у тех, кто выпивал меньше 6 чашек в день.При этом неважно, какой именно кофе предпочитал наблюдаемый: молотый, растворимый или даже кофе без кофеина.Исследователи до сих пор спорят, вреден или полезен кофе. Часть исследований, подобных указанному выше, выступают за пользу кофе. Однако другие ученые предупреждают, что в зернах кофе есть вещество акриламид, способное вызывать рак.