Кофе вовсе не бодрит, заявили украинские диетологи. По их мнению, употребление более двух чашечек в день превращает любителя этого напитка в издерганного человека.

Кофе вовсе не бодрит, заявили украинские диетологи. По ихмнению, употребление более двух чашечек в день превращает любителя этогонапитка в издерганного человека.Упорядочить и оформить отношения с кофе призывает своихподписчиков украинский диетолог Татьяна Фиалкова. По ее данным, стандартнаядоза кофеина – 75 мг, одна чашечка эспрессо. Дневная норма – не более двухчашек. Прием большего количества кофе уже не будет оказывать бодрящего эффектана организм – а вызовет тревогу, раздражительность и нервную неадекватность, уверенаФиалкова.Срок выведения кофеина из организма зависит от достаточногопотребления воды, а также хорошей работы печени и почек. В норме одна порцияэтого вещества полностью выводится из организма спустя 5-10 часов. Однако унекоторых печень расщепляет кофеин быстрее, организм очищается уже через паручасов. У других же, напротив, одна порция циркулирует в крови до 10 часов -именно поэтому такие пациенты не могут заснуть, если выпили кофе после 14:00.Двойная доза кофеина (2 чашки эспрессо), по даннымФиалковой, блокирует до половины рецепторов в головном мозге. Так чтоприем большего количества кофе не дастбодрящего эффекта. Они заблокируют рецепторы торможения, которые отвечают зато, чтобы человек успокоился после волнения. Так что пациент будет испытывать тревогу,раздражительность, станет издерганным инеадекватным, уверена диетолог.Фиалкова рекомендует вместо употребления кофе заняться восстановлениемрежима сна, отдыха, активности и питания. И заблаговременно отказаться от этогонапитка, если в планах – еженедельное голодание.