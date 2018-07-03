На Украине продолжает набирать обороты истерика из-за присвоения трем танковым полкам российской армии названия в честь некоторых городов Незалежной. Накануне соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В Киеве на полном серьезе уверены, что Москва таким образом метит территорию.

На Украине продолжает набирать обороты истерика из-заприсвоения трем танковым полкам российской армии названия в честь некоторыхгородов Незалежной. Накануне соответствующий указ подписал президент РоссииВладимир Путин. В Киеве на полном серьезе уверены, что Москва таким образом "метиттерриторию".С таким, мягко говоря, сомнительным заявлением выступилглавы генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам,присвоение некоторым российским подразделением названий в честь городовНезалежной говорит о "маркировке" украинских земель и"озвучиванием претензий" на них.Генерал полагает, что Москва таким образом сигнализирует,что она "не намерена останавливаться на Донбассе и Крыме". "Эточеткий сигнал нам и миру", – заявил глава генерального штаба вооруженных силУкраины. По мнению Муженко, Россия, именуя танковые части в честь украинскихгородов, якобы "ворует чужую историю и славу".Руководитель Украинского центра системного анализа и прогнозированияРостислав Ищенко назвал сказанное откровенной глупостью. В беседе с эксперт отметил, что генералы Незалежной пытаются в своихзаявлениях следовать общему антироссийскому пропагандистскому руслу.По словам аналитика, те, кто раздувает эту истерию, увереныв том, что Россия оккупировала Украину и как-то ее притесняла. Одним из главныхсторонников подобной теории является директор Института национальной памятиУкраины Владимир Вятрович. "Слова начальника Генштаба – это простоконъюнктура", – пояснил Ищенко.Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписалуказ о присвоении 11 армейским полкам почетных наименований в честь городов,которые они освобождали во время Великой Отечественной войны. Так, 6-й танковыйстал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк получилпочетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й танковый полк– "гвардейским Житомирско-Берлинским".