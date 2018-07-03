На Украине продолжает набирать обороты истерика из-за
присвоения трем танковым полкам российской армии названия в честь некоторых
городов Незалежной. Накануне соответствующий указ подписал президент России
Владимир Путин. В Киеве на полном серьезе уверены, что Москва таким образом метит
территорию.
На Украине продолжает набирать обороты истерика из-за
присвоения трем танковым полкам российской армии названия в честь некоторых
городов Незалежной. Накануне соответствующий указ подписал президент России
Владимир Путин. В Киеве на полном серьезе уверены, что Москва таким образом "метит
территорию".
С таким, мягко говоря, сомнительным заявлением выступил
главы генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам,
присвоение некоторым российским подразделением названий в честь городов
Незалежной говорит о "маркировке" украинских земель и
"озвучиванием претензий" на них.
Генерал полагает, что Москва таким образом сигнализирует,
что она "не намерена останавливаться на Донбассе и Крыме". "Это
четкий сигнал нам и миру", – заявил глава генерального штаба вооруженных сил
Украины. По мнению Муженко, Россия, именуя танковые части в честь украинских
городов, якобы "ворует чужую историю и славу".
Руководитель Украинского центра системного анализа и прогнозирования
Ростислав Ищенко назвал сказанное откровенной глупостью. В беседе с эксперт отметил, что генералы Незалежной пытаются в своих
заявлениях следовать общему антироссийскому пропагандистскому руслу.
По словам аналитика, те, кто раздувает эту истерию, уверены
в том, что Россия оккупировала Украину и как-то ее притесняла. Одним из главных
сторонников подобной теории является директор Института национальной памяти
Украины Владимир Вятрович. "Слова начальника Генштаба – это просто
конъюнктура", – пояснил Ищенко.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал
указ о присвоении 11 армейским полкам почетных наименований в честь городов,
которые они освобождали во время Великой Отечественной войны. Так, 6-й танковый
стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк получил
почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й танковый полк
– "гвардейским Житомирско-Берлинским".