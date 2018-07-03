Узнайте о том, какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить скидку. Ознакомьтесь с перечнем госуслуг, предоставляемых региональным УМВД, на которые она распространяется.

Региональное Управление МВД России информирует: в случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, интегрированного с единой системой идентификации и аутентификации, при оплате государственной пошлины предоставляется 30% скидка.Как получить скидку?Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru;подать заявление через портал Госуслуг;дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.Если все условия соблюдены, то вы получите 30% скидку на оплату госпошлины.Перечень государственных услуг, предоставляемых УМВД России по Владимирской области, на которые распространяется скидка:государственные услуги по линии УВМгосударственные услуги по линии ГИБДД