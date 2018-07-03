ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мовергоза Никиты Алексеевича...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мовергоза Никиты Алексеевича, 1996 года рождения, жителя г. Москвы, который 30 июня 2018 года ушел из дома на Варшавском шоссе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 22 года, рост 186 см, волосы русые, глаза зеленые, худощавого телосложенияБыл одет:темно-синие шорты, летняя майка бежевого цвета, на ногах черные босоножки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).