Рабочие приведут в порядок ливневку, уложат два слоя асфальтобетона, установят новые бордюры и обустроят тротуары

Рабочие приведут в порядок ливневку, уложат два слоя асфальтобетона, установят новые бордюры и обустроят тротуарыВ Костроме уже на 11 улицах начался ремонт дорожного полотна.В список попали улицы Стопани,Героев,Водяная, вторая Волжская, Индустриальная, Катушечная, Дзержинского, Ивана Нечаева. Также работы идут на площади Октябрьской и в районе Рыбных рядов.Рабочие отремонтируют ливневку, уложат два слоя асфальтобетона, установят новые бордюры и обустроят тротуары.В августе начнется ремонт на улицах Шагова, 1-ой Загородной и Заволжской. Обустроят автостоянку в районе дома № 11 по улице Симановского.