29 июля в Московском Международном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальной классики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр. За восемнадцать лет существования оркестр обрел свой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляя китайскую культуру. В концерте принимает участие восходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотря на юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публики во многих странах.

29 июля в МосковскомМеждународном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальнойклассики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр. За восемнадцать лет существования оркестр обрелсвой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляякитайскую культуру. В концерте принимает участиевосходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотряна юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публикиво многих странах."Каждый выход на сцену Китайского ФилармоническогоОркестра приводит зрителей в восторг, – рассказывает организатор концертаВиктор Ямпольский. – Это, безусловно, лучший симфонический оркестр Поднебесной.Коллектив хорошо известен во всем мире, свеликолепным составом музыкантов. Мне запомнился эпизод, когда в Душанбе во время исполнения симфонии Дворжака"Из Нового Света" в зале полностью погас свет. Оркестр продолжил играть в кромешнойтемноте! Это показатель высокого класса и профессионализма. Мы приглашаем оркестрпродемонстрировать свое мастерство не в первый раз: два года назад состоялось выступлениев Иркутске. А в 2015 году ­­­– концерты в странах Средней Азии: Казахстане,Киргизии, Таджикистане".Первоемеждународное признание случилось в 2009 году, когда авторитетнейший в областиклассической музыки лондонский журнал Gramophone поставил Китайский Оркестр вдесятку "самых вдохновляющих оркестров мира". В одну десятку с Берлинским иЛондонским филармоническими оркестрами. Несмотря на мировую известность,Китайский Филармонический Оркестр является одним из самых молодых и динамичных оркестровв Китае.Художественныйруководитель и главный дирижер оркестра – маэстро Лонг Ю – выдающийся проводниккитайской культуры с безупречной международной репутацией, "китайскийГерберт фон Караян" по мнению The New York Times. Именно он поднял качество оркестра на мировойуровень. Помимо руководства оркестром, Лонг Ю является незаурядныммузыкальным и общественным деятелем, победителем многихевропейских премий, а также обладателем престижной награды "Человек года" вобласти искусств в Китае.Программаконцерта:– Е Цзоу"Опьяневшая наложница императора"Солистка – И Ван (традиционный вокал)По мотивам Пекинской оперы, экзотический номер традиционнойкитайской культуры.– Феликс МендельсонКонцерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64– Дмитрий ШостаковичСимфония №5 ре минор, соч. 47Начало концерта в 19:00.