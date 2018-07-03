29 июля в Московском
Международном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальной
классики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр. За восемнадцать лет существования оркестр обрел
свой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляя
китайскую культуру. В концерте принимает участие
восходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотря
на юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публики
во многих странах.
29 июля в Московском
Международном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальной
классики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр. За восемнадцать лет существования оркестр обрел
свой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляя
китайскую культуру. В концерте принимает участие
восходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотря
на юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публики
во многих странах.
"Каждый выход на сцену Китайского Филармонического
Оркестра приводит зрителей в восторг, – рассказывает организатор концерта
Виктор Ямпольский. – Это, безусловно, лучший симфонический оркестр Поднебесной.
Коллектив хорошо известен во всем мире, с
великолепным составом музыкантов. Мне запомнился эпизод, когда в Душанбе во время исполнения симфонии Дворжака
"Из Нового Света" в зале полностью погас свет. Оркестр продолжил играть в кромешной
темноте! Это показатель высокого класса и профессионализма. Мы приглашаем оркестр
продемонстрировать свое мастерство не в первый раз: два года назад состоялось выступление
в Иркутске. А в 2015 году – концерты в странах Средней Азии: Казахстане,
Киргизии, Таджикистане".
Первое
международное признание случилось в 2009 году, когда авторитетнейший в области
классической музыки лондонский журнал Gramophone поставил Китайский Оркестр в
десятку "самых вдохновляющих оркестров мира". В одну десятку с Берлинским и
Лондонским филармоническими оркестрами. Несмотря на мировую известность,
Китайский Филармонический Оркестр является одним из самых молодых и динамичных оркестров
в Китае.
Художественный
руководитель и главный дирижер оркестра – маэстро Лонг Ю – выдающийся проводник
китайской культуры с безупречной международной репутацией, "китайский
Герберт фон Караян" по мнению The New York Times. Именно он поднял качество оркестра на мировой
уровень. Помимо руководства оркестром, Лонг Ю является незаурядным
музыкальным и общественным деятелем, победителем многих
европейских премий, а также обладателем престижной награды "Человек года" в
области искусств в Китае.
Программа
концерта:
– Е Цзоу
"Опьяневшая наложница императора"
Солистка – И Ван (традиционный вокал)
По мотивам Пекинской оперы, экзотический номер традиционной
китайской культуры.
– Феликс Мендельсон
Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64
– Дмитрий Шостакович
Симфония №5 ре минор, соч. 47
Начало концерта в 19:00.