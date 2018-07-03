Велопарад, гонки, соревнования по маунтинбайку, эстафеты и выставка необычных представителей двухколёсного транспорта. На этой неделе в Суздале пройдёт третий фестиваль велосипедного спорта для всей семьи ВЕЛОЛЕТО. Уже сейчас в качестве участников зарегистрировались более 2000 человек. Чем удивят организаторы фестиваля и почему некоторым участникам придётся поплавать в Каменке, расскажет Маргарита Махрова.

Велопарад, гонки, соревнования по маунтинбайку, эстафеты и выставка необычных представителей двухколёсного транспорта. На этой неделе в Суздале пройдёт третий фестиваль велосипедного спорта для всей семьи "ВЕЛОЛЕТО". Уже сейчас в качестве участников зарегистрировались более 2000 человек. Чем удивят организаторы фестиваля и почему некоторым участникам придётся поплавать в Каменке, расскажет Маргарита Махрова.3-й Фестиваль велосипедного спорта "ВЕЛОЛЕТО" обещает быть масштабным и очень насыщенным. Уже сейчас для участия зарегистрировались более 2000 человек. Первые заезды начнутся в пятницу, 6 июля в Суздале. Главным событием дня станет индивидуальная шоссейная гонка на 15 километров. Участвовать в ней будут люди разного возраста от 14-летних юношей и девушек до ветеранов спорта. А в 18.00 на Ильинском лугу проведут соревнования по велобиатлону. Кроме того...Андрей Цырулев, президент областной федерации велоспорта: "Это будут экскурсии, ночные экскурсии по городу Суздалю, на эти три дня Суздаль становится велосипедным городом России. Он у нас позиционируется не как спортивный праздник, а как праздник для всей семьи. Наша задача - показать людям, что такое велосипед. На этом празднике будет практически всё, что движется, на механическом ходу, но не имеет своего мотора".7 июля в субботу, в 9 утра, от Соборной площади Владимира до центра Суздаля стартует традиционный велопробег для любителей спорта. А в 10 утра на Торговой площади Суздаля начнётся большой вело-праздник. Там пройдёт гонка на беговелах для малышей от двух лет, специальный старт для людей с ограниченными возможностями здоровья, общая гонка для всех желающих и велопарад. Днем состоится детский велопраздник и семейная эстафета. Развлекать гостей фестиваля будут конкурсами, концертом и выставкой необычных велосипедов. О секретах фестиваля рассказал и глава суздальской администрации Сергей Сахаров. Он давний поклонник велоспорта и постоянный участник фестиваля. Кстати, любителей спорта ждёт групповая шоссейная гонка на 60 километров, а также необычный ХС Триатлон - его дистанция включает несколько этапов: плавание, велокросс и бег. Кстати, "водная" часть соревнования пройдёт на реке Каменка. Недавно мы рассказывали, что местные жители и специалисты Роспотребнадзора были всерьёз обеспокоенны состоянием водоёма. В некоторых местах на поверхности реки плавали отходы жизнедеятельности, туалетная бумага и другой мусор, а пробы выявили загрязнение воды. Но, как заверили суздальские власти, сейчас поводов для тревоги нет.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: "В проточной воде, которую мы брали ровно через сутки, на всей территории Каменки от верхней точки до нижней, как ПДК, так и аммиачная группа в норме. Более того, она ниже примерно в 5-6 раз. Поэтому не героический подвиг искупаться в реке Каменка..."Впервые в рамках фестиваля "ВЕЛОЛЕТО" пройдёт и благотворительный заезд на сто километров под названием "Спорт во Благо" по маршруту Суздаль - Гаврилов Посад - Суздаль. Участники заезда во время регистрации заплатят взнос, средства от которого направят на поддержку и развитие детей с синдромом Дауна. Кстати, некоторые особеные ребята тоже примут участие в заезде.Андрей Нагибин, организатор благотворительной Велосотни - 2018: "В рамках Велосотни, да, у нас принимают участие и ребята с синдромом Дауна, которые все эти 100 километров проедут на велосипеде. Тем самым они покажут, что возможности людей с Синдромом Дауна больше, чем мы о них знаем".Завершится фестиваль в воскресенье 8 июля. На Ильинском лугу пройдут соревнования по маунтинбайку и мировой велозаезд Гран Фондо, объединяющий профессиональный спортсменов и любителей. Для участия в спортивных гонках и заездах необходима регистрация, полную программу фестиваля и условия участия можно узнать на .