Бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Владимирской области обвиняют в получении взяток. Сотрудница Росгвардии оформляла разрешения на хранение и ношение оружия за денежное вознаграждение. Её клиентами стали знакомые, у которых разрешения на оружия отсутствовали или были просрочены.

Бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Владимирской области обвиняют в получении взяток. Сотрудница Росгвардии оформляла разрешения на хранение и ношение оружия за денежное вознаграждение. Её клиентами стали знакомые, у которых разрешения на оружия отсутствовали или были просрочены. За свои услуги женщина брала не только деньги, но и подарки в виде бутылок шампанского, вина, банок кофе и офисных кресел. Сейчас имущество бывшей сотрудницы Росгвардии в размере 22 тысяч рублей арестовано. Уголовное дело по данному вопросу будет рассмотрено Александровским городским судом.