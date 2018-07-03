В Госдуму внесены поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.

В Госдуму внесены поправки в законопроектоб изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установитьновое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общейюрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин,глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель комитет Госдумы погосударственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитетаСовета Федерации по конституционному законодательству и государственномустроительству Андрей Клишас.В феврале 2018 года законопроект был внесен Верховным судоми принят Госдумой в первом чтении. Документ предлагает создание обособленных надрегиональныхкассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия,порядок образования и деятельность.Всего предлагается создать пять апелляционных и девять кассационных судов. Они будут действовать впределах соответствующих судебных округов, в составе которых будут несколькорегионов.Как сообщил Вячеслав Володин, приреализации закона будут учитываться особенности регионов: их экономическаяактивность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридическойшколы. В свою очередь, Павел Крашенинников рассказал, что внесенное предложениебыло выработано после согласований с Верховным судом, правительством и администрациейпрезидента.Крашенинников также напомнил, что предлагаемыеизменения продолжают судебную реформу, которая проводится с 90-х годов.Разделение судебных инстанций – апелляционной и кассационной, и выделение вотдельные экстерриториальные суды – это, по его словам – важные, системныеизменения."Подобную реформу мы ужепроводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрениеапелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будетосуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первойинстанции", – сказал глава думского комитета.Это позволит обеспечитьнезависимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционныериски и региональное влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.Первый кассационный суд предлагаетсяразместить в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Апелляционныесуды появятся, в частности, в Калуге,Сочи и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления нане вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта натерритории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела поновым и вновь открывшимся обстоятельствам.Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов,судов субъекта, районных судов и мировых судей на территории соответствующегокассационного судебного округа.