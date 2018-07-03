В Госдуму внесены поправки в законопроект
об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить
новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.
В Госдуму внесены поправки в законопроект
об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить
новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.
Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин,
глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель комитет Госдумы по
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас.
В феврале 2018 года законопроект был внесен Верховным судом
и принят Госдумой в первом чтении. Документ предлагает создание обособленных надрегиональных
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия,
порядок образования и деятельность.
Всего предлагается создать пять апелляционных и девять кассационных судов. Они будут действовать в
пределах соответствующих судебных округов, в составе которых будут несколько
регионов.
Как сообщил Вячеслав Володин, при
реализации закона будут учитываться особенности регионов: их экономическая
активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической
школы. В свою очередь, Павел Крашенинников рассказал, что внесенное предложение
было выработано после согласований с Верховным судом, правительством и администрацией
президента.
Крашенинников также напомнил, что предлагаемые
изменения продолжают судебную реформу, которая проводится с 90-х годов.
Разделение судебных инстанций – апелляционной и кассационной, и выделение в
отдельные экстерриториальные суды – это, по его словам – важные, системные
изменения.
"Подобную реформу мы уже
проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрение
апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет
осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой
инстанции", – сказал глава думского комитета.
Это позволит обеспечить
независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные
риски и региональное влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.
Первый кассационный суд предлагается
разместить в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Апелляционные
суды появятся, в частности, в Калуге,
Сочи и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на
не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта на
территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов,
судов субъекта, районных судов и мировых судей на территории соответствующего
кассационного судебного округа.