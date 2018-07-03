Сегодня в Самарской области начинается международная кругосветная экспедиция на самолетах-амфибиях российского производства, ее цель — изучение глобального изменения климата.

Сегодня в Самарской области начинается международная кругосветная экспедиция на самолетах-амфибиях российского производства, ее цель — изучение глобального изменения климата.В экспедиции, которую возглавит Герой России Валерий Токарев, задействованы самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один "Борей".Всего планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут экспедиции пройдет через девять стран — Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию.Экспедиция завершится в начале августа, сообщает РИА Новости.