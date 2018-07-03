Американец выложил в
Facebook видеозапись урагана в Алабаме. Пользователи соцсети увидели в ролике, как по небу среди облаков шагает фигура, похожая на Иисуса Христа.
Американец выложил в
Facebook видеозапись урагана в Алабаме. Пользователи соцсети увидели в ролике, как по небу среди облаков шагает фигура, похожая на Иисуса Христа.
Зрители впали в религиозный экстаз. Одна из комментаторов отметила, что фигуру "Господа" видно в записи
около 2:38. Другие пользователи присоединились к женщине. "Аминь!", "Это видео изменило мое сердце и ум", - написали они. Были и другие версии происхождения удивительного явления. Некоторые предположили, что на видео запечатлено привидение, а другие разглядели в ролике НЛО.