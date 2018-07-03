Зоя Яковлевна уже на протяжении многих лет увлекается живописью, рисует масляными красками и акварелью прекрасные пейзажи и натюрморты...

В Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округам состоялось торжественное открытие выставки работ ветарана органов внутренних дел Сорокиной Зои Яковлевны, приуроченной к 300-летию российской полиции.Открыл мероприятие начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов. Он тепло поприветствовал Зою Яковлевну, выразив слова благодарности и признательности за прекрасные картины, преподнесенные ветераном всему личному составу Управления. Зоя Яковлевна пришла на службу в милицию в 1966 году на должность инспектора детской комнаты милиции г. Железногорска. В 1979 году, переехав в Москву, продолжила работу инспектором в инспекции по делам несовершеннолетних в Подольском УВД и в 1991 году ушла на пенсию с должности старшего инспектора инспекции исправительных работ и трудоустройства в Подольском УВД.«Впервые в УВД по ТиНАО выставляются работы, созданные руками женщины, ветерана органов внутренних дел, столько лет отдавшей службе в милиции. Все картины Зои Яковлевны наполнены каким-то особенным светлым и теплым настроением, обилием ярких красок и солнечным светом. Для нас этот дар – огромный подарок и честь» - отметил полковник полиции Шамиль Сибанов.В ходе мероприятия Зоя Яковлевна, которой в этом году исполнилось 80 лет, поделилась с собравшимися руководящим и личным составом Управления воспоминаниями о годах службы в милиции и интересными рассказами из жизни, а также показала гостям свой фотоальбом. О самом большем увлечении в своей жизни ветеран рассказала с особенным теплом. Зоя Яковлевна уже на протяжении многих лет увлекается живописью, рисует масляными красками и акварелью пейзажи и натюрморты. «Я безмерно рада преподнести свои работы в наследие молодому поколению сотрудников органов внутренних дел, для меня подготовка к этой выставке стала чем-то особенным» - обратилась ко всем присутствующим ветеран.В завершении мероприятия начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов вручил Зое Яковлевне цветы, памятный подарок, а также передал почетному гостю право вручения сотрудникам Управления очередных специальных званий.Выставка работ сразу вызвала у сотрудников полиции интерес. Теперь работы ветерана органов внутренних дел Сорокиной Зои Яковлевны располагаются в фойе Управления.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79