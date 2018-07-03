Вернулись с наградами. Владимирские спортсмены завоевали серебро и бронзу на кубке России по радиоспорту. Соревнования проходили в подмосковном Домодедово. Эдуард Годунов стал вторым среди мужчин в дисциплине «Радиоориентирование». Надежда Мельникова - третьей среди женщин в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт».

Вернулись с наградами. Владимирские спортсмены завоевали серебро и бронзу на кубке России по радиоспорту. Соревнования проходили в подмосковном Домодедово. Эдуард Годунов стал вторым среди мужчин в дисциплине Радиоориентирование. Надежда Мельникова - третьей среди женщин в дисциплине спортивная радиопеленгация – спринт. В общей сложности в состязаниях принимали участие 120 человек из 16 регионов России.