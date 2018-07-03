Ей предъявили обвинение во взятках

Ей предъявили обвинение во взяткахГлава управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина за деньги оформляла разрешения на хранение и ношение оружия.Она обвиняется в получении взятки до 10 тысяч рублей и превышении должностных полномочий.Обвиняемая, как сообщает пресс-служба прокуратуры, получала от граждан взятки за оформление разрешений на охотничье огнестрельное, пневматическое или огнестрельное оружие и патроны к нему. У граждан не было документов на получение лицензии.В июле, октябре и ноябре 2017 года Алфия Мокшина получила взятки в размере трех, семи и 15-ти тысяч рублей. А также незаконное вознаграждение - одну бутылку шампанского «Абрау-Дюрсо», вино «Марлезон», банку кофе «Жардин», упаковку чая «Липтон», коробку конфет «Вдохновение» и офисное кресло «Престиж».