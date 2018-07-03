Американские конгрессмены продолжают официальный визит в
Россию. Во вторник, 3 июля, они прибыли на Охотный Ряд, где встретились со
спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты выразил
надежду, что диалог между парламентариями двух стран будет продолжен.
Американские конгрессмены продолжают официальный визит в
Россию. Во вторник, 3 июля, они прибыли на Охотный Ряд, где встретились со
спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты выразил
надежду, что диалог между парламентариями двух стран будет продолжен.
В ходе встречи с делегацией США Володин посетовал, что российско-американское сотрудничество
в рамках парламентского измерения равно нулю. "Надеюсь, что сегодняшняя
встреча положит начало этим отношениям", – сказал спикер.
Председатель нижней палаты отметил роль посла США в России
Джона Хантсмана, который выступил инициатором встречи законодателей двух стран.
"Надеюсь, что у нас с вами этот разговор состоится и в будущем положит основу
для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными", – добавил
Володин.
В свою очередь, возглавляющий американскую делегацию
сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби выразил благодарность
спикеру Госдумы за гостеприимство и радушие. Гости из США посетили зал
заседаний нижней палаты и остались под впечатлением.
Депутаты Госдумы тепло приняли своих заокеанских коллег. Во
время заседания первый вице-спикер Иван Мельников остановил выступающего и
обратил внимание депутатов, что на балконе присутствуют конгрессмены.
Российские законодатели встали со своих мест и поприветствовали гостей
аплодисментами.
"Мне показалось, что был полный аншлаг: все были на
своих местах и принимали участие", – поделился впечатлениями Шелби. По его словам,
вопрос того, чтобы все были на своих местах в ходе заседаний, актуален как для
нижней, так и для верхней палат парламента Соединенных Штатов. (конгресс и
сенат. – Прим.Ред.).
Также Шелби поблагодарил Володина за честный и прямой
диалог, выразив надежду, что несмотря на известную напряженность,
присутствующую сегодня в отношениях между двумя странами, они все-таки будут
улучшаться. По словам конгрессмена, Россия и США могут быть конкурентами, как, например,
команды в спорте.
"Но при этом мы не будем врагами", – добавил
американский законодатель.
По его словам, для визита в Москву был выбрал актуальный
момент, так как он состоялся накануне встречи лидеров двух стран – Владимира
Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов состоятся 16 июля в Хельсинки.
Делегация конгресса США прибыла в Россию в минувшую субботу.
В ее состав вошли сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, представитель Луизианы
Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен, законодатель из
Южной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представитель Монтаны Стив
Дэйнс, а также член американского парламента от Техаса Кей Грейнджер.
Законодатели пробудут в России до 5 июля.