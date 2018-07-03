Американские конгрессмены продолжают официальный визит в Россию. Во вторник, 3 июля, они прибыли на Охотный Ряд, где встретились со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты выразил надежду, что диалог между парламентариями двух стран будет продолжен.

Американские конгрессмены продолжают официальный визит вРоссию. Во вторник, 3 июля, они прибыли на Охотный Ряд, где встретились соспикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты выразилнадежду, что диалог между парламентариями двух стран будет продолжен.В ходе встречи с делегацией США Володин посетовал, что российско-американское сотрудничествов рамках парламентского измерения равно нулю. "Надеюсь, что сегодняшняявстреча положит начало этим отношениям", – сказал спикер.Председатель нижней палаты отметил роль посла США в РоссииДжона Хантсмана, который выступил инициатором встречи законодателей двух стран."Надеюсь, что у нас с вами этот разговор состоится и в будущем положит основудля того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными", – добавилВолодин.В свою очередь, возглавляющий американскую делегациюсенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби выразил благодарностьспикеру Госдумы за гостеприимство и радушие. Гости из США посетили залзаседаний нижней палаты и остались под впечатлением.Депутаты Госдумы тепло приняли своих заокеанских коллег. Вовремя заседания первый вице-спикер Иван Мельников остановил выступающего иобратил внимание депутатов, что на балконе присутствуют конгрессмены.Российские законодатели встали со своих мест и поприветствовали гостейаплодисментами."Мне показалось, что был полный аншлаг: все были насвоих местах и принимали участие", – поделился впечатлениями Шелби. По его словам,вопрос того, чтобы все были на своих местах в ходе заседаний, актуален как длянижней, так и для верхней палат парламента Соединенных Штатов. (конгресс исенат. – Прим.Ред.).Также Шелби поблагодарил Володина за честный и прямойдиалог, выразив надежду, что несмотря на известную напряженность,присутствующую сегодня в отношениях между двумя странами, они все-таки будутулучшаться. По словам конгрессмена, Россия и США могут быть конкурентами, как, например,команды в спорте."Но при этом мы не будем врагами", – добавиламериканский законодатель.По его словам, для визита в Москву был выбрал актуальныймомент, так как он состоялся накануне встречи лидеров двух стран – ВладимираПутина и Дональда Трампа. Переговоры президентов состоятся 16 июля в Хельсинки.Делегация конгресса США прибыла в Россию в минувшую субботу.В ее состав вошли сенатор от штата Алабама Ричард Шелби, представитель ЛуизианыДжон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен, законодатель изЮжной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представитель Монтаны СтивДэйнс, а также член американского парламента от Техаса Кей Грейнджер.Законодатели пробудут в России до 5 июля.