Матильда оказалась королевой оральных ласк. Да и в других способах любви ей равных не было. Дай бог каждому, как говорится.

Матильда оказалась королевой оральных ласк. Да и в других способах любви ей равных не было. Дай бог каждому, как говорится.Восемь лет длился союз Сергея и Матильды Шнуровой. Но месяц назад они развелись! Поклонники до сих пытаются понять, какая кошка пробежала между влюбленными. Но, возможности, ясности добавит взгляд в прошлое Матильды. В то время, когда она была Леной Мозговой и считалась девушкой светского фотографа Димы Михеева. Именно он и придумал ей громкий псевдоним.По словам фотографа, в Матильде ему больше всего нравилась готовность к сексуальным экспериментам. Она – та еще затейница! А уж горячая какая, ненасытная, похотливая! "Она не отказывалась ни от садомазо, ни от групповых игр, – говорит Дима. – А уж в оральных ласках ей равных нет. С головы до ног вылизывала, я почти сознание терял. И, конечно, лучше наездницы я не встречал. Гибкая вся такая, будто целиком на тебя, плотно скользя, насаживается!"Причем Лена постоянно просила знакомить ее с нужными людьми – любовник часто видел ее с другими мужиками. Актер, главред мужского издания – все были очарованы умелой красавицей. "Как-то под утро у меня раздался звонок, – цитирует фотогорафа – Взял трубку и слышу пьяный голос Шнурова: "А я твою Матильду только что того... Как думаешь, может, еще в ж****у попробовать?"Напомним, что сама Матильда свой уход от Шнурова прокомментировала лишь однажды На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Матильда опубликовала свою фотографию и в подписи к ней обратилась ко всем любопытствующим. "Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели. Жизнь сложнее, чем лента новостей. Не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно".