Ребенок выпал из окна. Случилось это в Коврове. Двухлетний малыш играл в машинки. Мама была дома. Но в какой-то момент отлучилась, буквально на минутку. А дальше события развивались по трагическому сценарию, который, к сожалению, всё чаще повторяется в нашем регионе.

Ребенок выпал из окна. Случилось это в Коврове. Двухлетний малыш играл в машинки. Мама была дома. Но в какой-то момент отлучилась, буквально на минутку. А дальше события развивались по трагическому сценарию, который, к сожалению, всё чаще повторяется в нашем регионе. Окно в комнате, где играл ребёнок было открыто и защищено москитной сеткой. В какой-то момент малыш забрался на подоконник, облокотился на сетку и выпал из окна. После падения с 5-го этажа ребёнок выжил. С травмами его госпитализировали в больницу Коврова, а затем в областную детскую клиническую больницу. Правоохранители проводят проверку по данному факту. Напомним, с начала года это уже 7 случай выпадения ребёнка из окна.