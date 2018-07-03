Анастасия Приходько оставила интригующий пост в социальной сети. Подписчики сделали вывод, что некогда популярная певица разводится.

Анастасия Приходько оставила интригующий пост в социальной сети. Подписчики сделали вывод, что некогда популярная певица разводится.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Приходбко опубликовала селфи и сопроводила его текстом на русском языке (хотя артистка известна своей проукраинской позицией). "Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone” !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких *** страданий! *** меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)" – написала Приходько.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост певицы. Они завалили ее вопросами, однако Анастасия предпочла на них не отвечать. Приходько крайне редко делится с подписчиками подробностями своей частной жизни. Однако известно, что в 2013 году артистка Приходько вышла замуж за свою школьную любовь по имени Александр. Спустя два года певица родила сына Гордея.О рождении мальчика Приходько рассказала в соцсети. Известная своей антироссийской позицией артистка сообщила, что все девять месяцев давала концерты для бойцов украинской армии, поэтому "скромно" назвала новорожденного сына "героем Украины".Приходько призналась, что эти подвиги достались ей непросто. "Я пела сольные концерты, а потом отлеживалась за кулисами и ехала дальше, меня ждали. И я не жалуюсь, я рада, что ребенок, который жил во мне, со мной пытался быть полезным Украине. И мы это сделали!" – торжествующей объявила певица. Отметим, что у Анастасии также есть дочь от предыдущего брака с Нуриком Кухилавой.