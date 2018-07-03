Племянница отравленного экс‐полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Виктория сделала важное заявление. Женщина рассказала, что ее
родственники, дядя и его дочь Юлия, хотят на Родину.
Племянница отравленного экс‐полковника ГРУ Сергея
Скрипаля Виктория сделала важное заявление. Женщина рассказала, что ее
родственники, дядя и его дочь Юлия, хотят на Родину.
"Желание есть", – подтвердила племянница
Скрипаля. Однако произойдет ли это, непонятно.
Виктория подчеркнула, что, если бы к их отравлению была причастна
Москва, такое намерение у ее близких вряд ли бы возникло, передает телеканал .
По словам женщины, Сергей Скрипаль уже не представляет ценности и значения для
силовых структур, поскольку не обладает никакой важной информацией. "Он простой и тихий пенсионер", – заключила Виктория.
Ранее
в деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились подозреваемые. Британские
полицейские пришли к выводу, что к нападению 4 марта в Солсбери причастны два
человека, имеющие отношение к России.
Напомним,
что Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим
веществом класса "Новичок", разрабатывавшимся в СССР
в военных целях. Кремль обвинения отвергает. Отец и дочь провели
в больнице несколько недель. Юлия выписалась 9 апреля, а
Сергей – 18 мая.