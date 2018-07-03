Племянница отравленного экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сделала важное заявление. Женщина рассказала, что ее родственники, дядя и его дочь Юлия, хотят на Родину.

Племянница отравленного экс‐полковника ГРУ СергеяСкрипаля Виктория сделала важное заявление. Женщина рассказала, что ееродственники, дядя и его дочь Юлия, хотят на Родину."Желание есть", – подтвердила племянницаСкрипаля. Однако произойдет ли это, непонятно.Виктория подчеркнула, что, если бы к их отравлению была причастнаМосква, такое намерение у ее близких вряд ли бы возникло, передает телеканал .По словам женщины, Сергей Скрипаль уже не представляет ценности и значения длясиловых структур, поскольку не обладает никакой важной информацией. "Он простой и тихий пенсионер", – заключила Виктория.Ранеев деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии появились подозреваемые. Британскиеполицейские пришли к выводу, что к нападению 4 марта в Солсбери причастны двачеловека, имеющие отношение к России.Напомним,что Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервно-паралитическимвеществом класса "Новичок", разрабатывавшимся в СССРв военных целях. Кремль обвинения отвергает. Отец и дочь провелив больнице несколько недель. Юлия выписалась 9 апреля, аСергей – 18 мая.