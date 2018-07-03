Артист Никита Джигурда не может получить унаследованные
миллионы. Суд признал завещание бизнесвумен Людмилы Браташ действительным,
однако нотариус медлит и не выдает необходимое для получения денег свидетельство.
Артист Никита Джигурда не может получить унаследованные
миллионы. Суд признал завещание бизнесвумен Людмилы Браташ действительным,
однако нотариус медлит и не выдает необходимое для получения денег свидетельство.
Если ситуация не разрешится в ближайшее время, то Джигурда
собирается призвать душеприказчика к ответу по закону. Никита не хочет медлить в этом вопросе, ведь он уже знает, куда потратит богатство Браташ. Актер замахнулся на долю в элитном гольф-клубе в Подмосковье и духовный центр в Греции, однако с покупкой его подставил нотариус.
Как сообщил Dni.Ru директор департамента частного
обслуживания юридической компании "3В Консалтинг" Рустам Исмайлов, затягивание
в выдаче документов, подтверждающих право на наследство, допустимо лишь в
случае обжалование решения Фемиды другими возможными наследниками. "Тут важно
отметить, что уже после апелляционной инстанции судебный акт вступает в
законную силу и затягивание нотариусом выдачи свидетельства о праве на наследство
по тому лишь основанию, что другие возможные наследники "собираются дальше
обжаловать" недопустимо, хотя и довольно часто встречается", – сообщил эксперт.
По словам Исмаилова, медлительность нотариуса в подобных
случаях – это очень частая практика. И тому есть несколько причин: "загруженность
нотариуса, отсутствие необходимых документов, личные доверительные отношения с
одним из наследников и другие".
Юрист добавил, что иногда душеприказчики перестраховываются
и намеренно затягивают процедуру, даже если у них нет законных оснований для
отказа в выдаче документов. "Поскольку процесс и сроки выдачи свидетельства о
праве на наследство наследникам никоим образом не регламентирован, привлечь
нотариуса к какой-либо серьезной ответственности не удается", – сообщил
специалист.
Рустам отметил, что если у Джигурды есть подозрения о
намеренной задержке душеприказчиком процесса выдачи свидетельства, то ему необходимо
обратиться за профессиональной помощью. Ведь с точки зрения дилетанта причины,
по которым специалист тормозит процесс, могут казаться достаточно весомыми, поэтому
только профессионал может оценить действительно ли существуют основания для
промедления и предложить план дальнейших действий.
Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее родная
сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших
друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором
он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу
в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию
предпринимательницы, все свои миллионы она оставила артисту. По словам Джигурды,
документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист
подделал подпись Людмилы. Однако московский суд занял сторону актера.