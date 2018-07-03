Артист Никита Джигурда не может получить унаследованные миллионы. Суд признал завещание бизнесвумен Людмилы Браташ действительным, однако нотариус медлит и не выдает необходимое для получения денег свидетельство.

Артист Никита Джигурда не может получить унаследованныемиллионы. Суд признал завещание бизнесвумен Людмилы Браташ действительным,однако нотариус медлит и не выдает необходимое для получения денег свидетельство.Если ситуация не разрешится в ближайшее время, то Джигурдасобирается призвать душеприказчика к ответу по закону. Никита не хочет медлить в этом вопросе, ведь он уже знает, куда потратит богатство Браташ. Актер замахнулся на долю в элитном гольф-клубе в Подмосковье и духовный центр в Греции, однако с покупкой его подставил нотариус.Как сообщил Dni.Ru директор департамента частногообслуживания юридической компании "3В Консалтинг" Рустам Исмайлов, затягиваниев выдаче документов, подтверждающих право на наследство, допустимо лишь вслучае обжалование решения Фемиды другими возможными наследниками. "Тут важноотметить, что уже после апелляционной инстанции судебный акт вступает взаконную силу и затягивание нотариусом выдачи свидетельства о праве на наследствопо тому лишь основанию, что другие возможные наследники "собираются дальшеобжаловать" недопустимо, хотя и довольно часто встречается", – сообщил эксперт.По словам Исмаилова, медлительность нотариуса в подобныхслучаях – это очень частая практика. И тому есть несколько причин: "загруженностьнотариуса, отсутствие необходимых документов, личные доверительные отношения содним из наследников и другие".Юрист добавил, что иногда душеприказчики перестраховываютсяи намеренно затягивают процедуру, даже если у них нет законных оснований дляотказа в выдаче документов. "Поскольку процесс и сроки выдачи свидетельства оправе на наследство наследникам никоим образом не регламентирован, привлечьнотариуса к какой-либо серьезной ответственности не удается", – сообщилспециалист.Рустам отметил, что если у Джигурды есть подозрения онамеренной задержке душеприказчиком процесса выдачи свидетельства, то ему необходимообратиться за профессиональной помощью. Ведь с точки зрения дилетанта причины,по которым специалист тормозит процесс, могут казаться достаточно весомыми, поэтомутолько профессионал может оценить действительно ли существуют основания дляпромедления и предложить план дальнейших действий.Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее роднаясестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайшихдрузей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в которомон занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругув непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещаниюпредпринимательницы, все свои миллионы она оставила артисту. По словам Джигурды,документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артистподделал подпись Людмилы. Однако московский суд занял сторону актера.