Матч Испания – Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнится
российским болельщикам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне
Лужников, пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.
Матч Испания – Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнится
российским болельщикам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне
"Лужников", пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.
Зрители матча сразу заприметили колоритных соотечественников,
их отрешенность от царящей вокруг суеты многим показалась забавной. Спустя
несколько часов после трансляции жующая тройка превратилась в главный мем, а
уже на следующий день российские СМИ сбились с ног пытаясь затащить новых звезд
интернета на интервью.
О причинах такой небывалой популярности обычных российских обывателей
порассуждал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ
при Государственной думе РФ Вадим Манукян. Специалист уверил корреспондента Dni.Ru,
что в этой ситуации нет ничего необычного – россияне узнали в уплетающих
сосиски в тесте фанатах самих себя.
"Хорошими делами прославиться нельзя, а вот жратвой на
камеру запросто, – начал повествование Манукян – Нет, они, конечно, очень
симпатичные люди и у них давно налажена жизнь, но вы задумайтесь почему
настолько популярны сейчас такие персонажи. Да потому что мы все уже как
американцы стали, только о холодильнике и думаем. Вот увидели россияне трех
упитанных жующих людей и сразу себя в них узнали. А если бы перед ними еще
телевизор поставили, то картина была бы вообще маслом. Вот такой у нас нынче
образ россиянина. Отсюда и популярность народная".
По словам эксперта, обрушившаяся слава еще аукнется новым интернет-звездам.
Теперь телевизионщики не дадут троице в кокошниках спокойной жизни. "Сейчас
этих ребят затаскают по глупым "прокладкам" между матчами на "Первом канале",
ну и, конечно, на "Россию-1" к Малахову позовут. Андрюша разве удержится от
такого лакомого кусочка. В очередной раз непосредственную реакцию приятных
людей превратят в адское шоу, а их выставят клоунами", – предположил Вадим.
"Вот читаю: А давайте их пригласим и в Сочи. Ок, почему нет.
Но оказывается по условиям организаторов им обязательно снова нужно хот-догов
поесть на камеру и непременно в кокошниках. Ну зачем все обязательно доводить
до маразма и абсурда? Ну посмеялись мы над этими ребятами, ну прекрасное у нас
настроение. Но теперь же эту троицу будут везде водить на поводке из эфира в
эфир и везде будут им совать в рот хот-доги. А если не дай Бог снимут
кокошники, то вся благостная картина в миг разрушится. Объясните, почему нам
упорно насаждается концепция: чем глупее ты выглядишь на экране и поступаешь по
жизни, тем больше шансов у тебя на успех в России? У Вас есть ответ? У меня
нет...", – завершил свою мысль Манукян.