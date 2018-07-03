Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Юлия Исаева не скрывает,
что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами были
многие знаменитые мужчины.
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева не скрывает,
что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами были
многие знаменитые мужчины.
Скриншоты частной переписки Юлии и неизвестного
собеседника
по WhatsApp
опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалогов
становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2"
должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".
Пытаясь разрекламировать
себя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева начала
называть имена своих бывших клиентов среди которых были некоторые отечественные
звезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с репером
T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее приобрел для любовных утех известный
шоумен Михаил Галустян. "За деньги возможно все", – ответила Исаева на замечание о
том, что юморист давно и счастливо женат.
Добавим, что собеседникам удалось договориться, Юлию
попросили скинуть фотографии заграничного паспорта и зарубежных виз для бронирования
билетов на самолет. В добавок звезда "Дома-2" отправила заказчику несколько
интимных фото.
Напомним, Юлия Исаева пришла на шоу "Дом-2" зимой 2013
года, чтобы построить отношения с Алексеем Самсоновым. Девушка встречалась с
ним до проекта. Однако у молодых людей отношения не сложились. После этого за
Исаевой стал ухаживать Данил Романов. В качестве мести, по предположению Юлии,
Самсонов разместил ее обнаженные фотографии в Сети. Этот скандальный случай
прославил девушку на весь Интернет.