Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Юлия Исаева не скрывает, что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами были многие знаменитые мужчины.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева не скрывает,что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами былимногие знаменитые мужчины.Скриншоты частной переписки Юлии и неизвестногособеседникапо WhatsAppопубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалоговстановится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2"должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".Пытаясь разрекламироватьсебя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева началаназывать имена своих бывших клиентов среди которых были некоторые отечественныезвезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с реперомT-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее приобрел для любовных утех известныйшоумен Михаил Галустян. "За деньги возможно все", – ответила Исаева на замечание отом, что юморист давно и счастливо женат.Добавим, что собеседникам удалось договориться, Юлиюпопросили скинуть фотографии заграничного паспорта и зарубежных виз для бронированиябилетов на самолет. В добавок звезда "Дома-2" отправила заказчику несколькоинтимных фото.Напомним, Юлия Исаева пришла на шоу "Дом-2" зимой 2013года, чтобы построить отношения с Алексеем Самсоновым. Девушка встречалась сним до проекта. Однако у молодых людей отношения не сложились. После этого заИсаевой стал ухаживать Данил Романов. В качестве мести, по предположению Юлии,Самсонов разместил ее обнаженные фотографии в Сети. Этот скандальный случайпрославил девушку на весь Интернет.