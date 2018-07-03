Актриса Ольга Лозовая скончалась от рака. Как рассказала близкая подруга артистки Алла Семак, звезда Свадьбы в Малиновке скрывала страшную болезнь даже от близких.

Актриса Ольга Лозовая скончалась от рака. Как рассказала близкая подруга артистки Алла Семак, звезда "Свадьбы в Малиновке" скрывала страшную болезнь даже от близких.По словам Семак, Лозовая избегала прямых разговоров на тему болезни и не вспоминала на публике о своем недуге. Только самые родные люди знали, что происходит с актрисой."Это так неожиданно, очень больно и безумно тяжело. Мы пытались не говорить на эту тему, хотя, наверное, надо было, ей бы стало легче", – сообщила Семак.Подруга Ольги отметила, что в театремузыкальной комедии Санкт-Петербурга могут возникнуть проблемы из-за смерти Лозовой, ведь актриса играла главные роли и найти замену будет не просто. "У нее нет замен, как теперь будут существовать спектакли, где она играла главные роли, я не знаю…Говорят, что незаменимых нет, это неправда – каждый индивидуален и заменить Олечку будет очень тяжело. Я всегда любила и буду ее любить, – подчеркнула Алла Семак.Информацию о неизлечимом заболевании подтвердил и генеральный директор театра Юрий Шварцкопф. "Мы знали, что Оля давно и серьезно болела, мы помогали ей выкарабкаться и финансово, и морально, считали, что пик неприятностей пройден, но в субботу на "скорой" ее увезли в больницу, а в воскресенье ее не стало. Для нас это шок, мы все в глубоком трауре, нокдауне", – признался он.Напомним, Ольга Лозовая умерла 2 июля. Ей было 46 лет. Похоронят актрису в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Место и время проведения гражданской панихиды еще не согласованы, передает .Лозовую называли одной из ярчайших комедийных актрис современности. Ее карьера в театре началась почти 20 лет назад. За эти годы она исполнила в петербургском театре роли Адель в "Летучей мыши", Элизы в "Моей прекрасной леди", Рокси Харт в "Чикаго", а также многие другие. Многим она навсегда запомнится как самая яркая актриса из спектакля "Свадьба в Малиновке".