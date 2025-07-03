В Камешковском районе страшная авария унесла жизнь юного жителя деревни Сергеиха. Авария со смертельном исходом произошла в минувший вторник, около 6 вечера, возле дома №58 по улице Фрунзе. О

В Камешковском районе страшная авария унесла жизнь юного жителя деревни Сергеиха. Авария со смертельном исходом произошла в минувший вторник, около 6 вечера, возле дома №58 по улице Фрунзе. О ДТП сообщает местная администрация в своих соцсетях. Без шлема и прав 14-летний подросток двигался в сторону ближайшей деревни Плясицыно. Из социальных сетей администрации Камешковского района Юноша