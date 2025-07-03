ВОЛШЕБНЫЙ ТВИРЛИНГ.

Как спорт становится терапией для особенных детейЕсть вещи, которые кажутся невозможными, пока кто-то их не сделает. Например, взять батон твирлинг – спорт, где металлическая палочка, которая называется бАтон, буквально летает в руках виртуозов, требуя невероятной ловкости, – и адаптировать его для детей с особенностями развития. Для тех, кому порой сложно координировать движения, для кого мир часто сужен рамками диагноза. Звучит почти невероятно? Но именно этим занимается Федерация батон твирлинга и мажореток, реализуя проект "Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей»”. Мы поговорили с Ириной Войцеховской, председателем Федерации, идейным вдохновителем и движущей силой этого удивительного начинания, чтобы понять, как вращение "волшебной палочки” ломает стереотипы и зажигает свет в глазах сотен детей по всей России.ЭФФЕКТ ПАЛОЧКИ– Ирина, вы называете «батон» «волшебной палочкой» и даете её в руки детям с особенностями развития, для которых порой и простое движение – вызов... Раскройте секрет: в чем её магия?– Это действительно магия, но вполне объяснимая! Помните гениальную фразу Василия Сухомлинского: «Ум ребенка лежит на кончиках его пальцев»? Когда ребенок – любой ребенок, а наш «особенный» – тем более, – крутит эту лёгкую, всего 300 грамм, палочку, ловит, ощущает её вес, текстуру... Это же прямой, непрерывный диалог с мозгом! Идёт колоссальная работа: мелкая моторика, которая напрямую связана с речевыми и когнитивными центрами, плюс крупная моторика, координация, чувство ритма под музыку, физическая нагрузка. Это не просто физкультура, это такой комплексный «эликсир развития». Мы не растим олимпийцев, мы даём ребенку ключ к его собственным возможностям, новый способ почувствовать свое тело и взаимодействовать с миром.– «Эликсир развития» – звучит сильно. Ваша история, говорят, началась с очень личного, почти случайного момента?– Именно так! В небольшом городе Кимры у нашего тренера Лены Осмоловской занималась девочка, а её младшая сестра, особенный ребёнок, буквально влюбилась в эту блестящую палочку. Мама пришла с просьбой: «Возьмите её! Она не сможет как все, но она так мечтает!» И Лена рискнула, прошла обучение по адаптивной физкультуре и стала заниматься с этой малышкой. А потом сработало сарафанное радио! Пришли другие мамы с похожими историями. Так в 2021 году родилась первая группа – всего 14 детей в одном городе Кимры. Вот с этих 14 искорок все и зажглось.– От 14 детей в Кимрах до ... масштабов всей страны?!– Вы не представляете, какой путь мы прошли за эти годы! От тех 14 ребят в одном городе – до тысячи детей в более чем 10 регионах России! От Мурманска до Абакана, от Кемерово до Липецка. Гранты, конечно, очень помогли – и президентские, и фонда Потанина, и победа во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Они дали возможность обучить педагогов, закупить инвентарь... Кстати, с палочками у нас был настоящий квест! 2022 год, санкции, поставок нет, а палочки нужны позарез! И мы нашли в Подмосковье нашего «Кулибина», умельца, который разобрал последний импортный батон «до молекул», подобрал материалы, вес, баланс – и наладил российское производство! Представляете, какой был выдох облегчения! Теперь у нас импортозамещение в действии, и мы можем обеспечивать ребят реквизитом!ТЕРАПИЯ МАГИЕЙ– А как вы находите людей, готовых нести эту «магию» детям? Ведь нужны не просто инструкторы, а педагоги с особым чутьём.– Мы сначала пробовали создавать группы, но столкнулись с реальностью: не все родители могут водить ребенка в секцию, часто это далеко, да и секции не могут принять всех желающих. А главное – нужен особый подход, специальные знания у тренера. И мы поняли: нужно идти туда, где эти дети уже есть, и где есть педагоги, которые их знают и понимают. Мы пошли прямо в коррекционные школы и интернаты. Нашли там педагогов – физкультуры и доп. образования, создали онлайн-курс, дали им методику твирлинга, а они, со своим бесценным опытом, адаптировали её под нужды своих учеников. А затем мы заключили договор с учебным центром, и теперь наши педагоги после окончания курсов получают официальные удостоверения о повышении квалификации. Они горят этим делом, потому что видят результат!– А результат – это дети... Какими они становятся? Что для них значат эти занятия, выступления, которые вы организуете?– О, дети – это самое главное! Они не просто учатся крутить палочку. Они становятся увереннее, собраннее, радостнее. Они перестают бояться коллектива, общения. А сцена! Сцена для них – магнит! Мы проводим региональные фестивали. Для многих ребят, особенно из интернатов, это первый выход на большую сцену, первые аплодисменты в их жизни! А когда им вручают медаль... Вы бы видели их глаза! Они понимают: «Это не просто подарок. Это я сам заработал! Я трудился, я смог!» Это бесценное чувство достижения.– А родители? Ведь для них это, наверное, тоже целое событие...– Родители проходят свою трансформацию. Сначала – страх: «Как мой ребёнок выйдет? Он же не такой... Вдруг будут смеяться?» Мы уговариваем, поддерживаем. А после выступления мамы подходят со слезами на глазах: «Спасибо! Мы и не знали, что наш ребёнок так может! Мы так гордимся! Мы теперь везде будем участвовать!» Вот ради этих моментов мы и работаем.– От реабилитации к чувству успеха и даже, как я понимаю, к профориентации – вы ведь сотрудничаете с «Абилимпиксом»? Какие планы? Замахнётесь и на мир?– Будем расширяться в России. Профориентация – да, наши ребята могут стать инструкторами. Мы заключили соглашение с «Абилимпиксом» и в ноябре презентуем Адаптивный твирлинг в Москве на Всероссийском Чемпионате. Но мы смотрим и дальше! Недавно я представляла наш проект на международной конференции «BRIKS Charity» и был реальный интерес со стороны стран БРИКС! Они увидели универсальность и пользу нашей методики. Так что, да, мы мечтаем и готовы делиться нашим опытом на международном уровне. Почему бы и нет?– Отличные амбиции! Но чтобы эта волна добра и развития докатилась до каждого уголка, где её ждут, наверняка нужна поддержка, особенно для стабильной работы в регионах?– Абсолютно верно. Гранты – это прекрасно, они дают старт. Но для долгосрочного развития, для системной работы в регионах, для того чтобы каждый ребёнок, которому это нужно, мог взять в руки «волшебную палочку», нам необходима поддержка бизнеса. Не разовая акция ради отчёта, а осознанное партнёрство. Нам нужны компании, которые разделяют наши ценности, понимают важность инклюзии не на словах, а на деле, и готовы вкладываться в будущее этих особенных, но таких невероятно талантливых детей. Это инвестиция не в прибыль, а в человеческий потенциал, в радость, в будущее, где больше нет «не таких». Мы верим, что вместе, объединив усилия НКО, государства и бизнеса, мы сможем сделать невероятное!Ирина Войцеховская, участник проекта «. Научился? Поделись!» .