Злоумышленники рассылают электронные письма, имитируя сообщения от руководства ФСБ России.

Управление ФСБ России по Владимирской области призывает жителей региона, особенно сотрудников государственных и волонтерских организаций, быть крайне осторожными. Ведомство предупреждает о новой схеме, которую используют мошенники, действующие под кураторством украинских спецслужб, для выманивания конфиденциальной информации.Злоумышленники рассылают электронные письма, имитируя сообщения от руководства ФСБ России. Под различными предлогами они запрашивают сведения о местах производства, комплектации и сборки беспилотников, а также о лицах и организациях, занимающихся их изготовлением и транспортировкой.Ранее ФСБ во Владимире канал незаконной миграции.При этом аферисты используют подставные электронные адреса, внешне похожие на официальные. В связи с этим ФСБ напоминает, что официальные электронные адреса как Федеральной службы безопасности России, так и Национального антитеррористического комитета находятся исключительно в доменной зоне Российской Федерации, а их интернет-страницы всегда оканчиваются на «.ru». Будьте бдительны и проверяйте адреса отправителей.