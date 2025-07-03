На площади Победы во Владимире стартовали долгожданные работы по капитальному ремонту. Как сообщил глава города Дмитрий Наумов, подрядная организация уже вышла на объект и приступила к

На площади Победы во Владимире стартовали долгожданные работы по капитальному ремонту. Как сообщил глава города Дмитрий Наумов, подрядная организация уже вышла на объект и приступила к подготовительным мероприятиям. Установлено строительное ограждение, началась подготовка к основным этапам реконструкции. План обновления мемориальной зоны обсуждался давно – ее собирались привести в порядок к 80-летию Великой Победы, но сроки