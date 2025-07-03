Солнце – источник жизни и энергии, однако ультрафиолетовое излучение (УФ) представляет серьезную угрозу для здоровья и молодости кожи

Солнце – источник жизни и энергии, однако ультрафиолетовое излучение (УФ) представляет серьезную угрозу для здоровья и молодости кожи. Ежедневное применение крема с SPF-защитой – не просто модный тренд, а необходимость. Вокруг SPF-кремов сформировалось множество мифов, которые могут вводить в заблуждение и приводить к неправильному использованию солнцезащитных средств. Важно разобраться, когда действительно необходимо применять SPF, как правильно наносить крем и какие средства лучше выбирать.Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) проникают сквозь облака и даже стекло, вызывая фотостарение кожи и повышая риск развития рака. Поэтому использование SPF-крема необходимо в том числе в пасмурную погоду, если УФ-индекс превышает 4. Даже если вы не планируете загорать, ультрафиолет воздействует на кожу во время прогулок, на балконе или по дороге на работу. Проверить УФ-индекс можно в мобильном приложении погоды или на сайтах метеорологических служб. При индексе 3 и ниже использование SPF можно не считать обязательным, однако при индексе 4 и выше защита кожи необходима.Водостойкие SPF-средства обеспечивают более длительную защиту, особенно при нахождении в воде. Однако даже водостойкие кремы частично смываются при вытирании полотенцем, поэтому их необходимо регулярно обновлять. Делать это рекомендуется каждые два часа при нахождении на открытом солнце, после купания, если используемый крем не обладает водостойкими свойствами, а также при активном потоотделении. Кремы с физическими фильтрами, такими как оксид цинка и диоксид титана, более устойчивы к разрушению, но их также следует обновлять при контакте с водой или при активном потоотделении.Недостаточное нанесение SPF-крема может снизить его эффективность. SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF 50 – около 98%. Разница незначительна, однако при активном солнце (УФ-индекс 6+) SPF 30 может оказаться недостаточным. Важно помнить, что многие люди наносят крем тонким слоем, что снижает реальный уровень защиты. Поэтому лучше отдать предпочтение SPF 50+, особенно для светлой кожи, при длительном пребывании на солнце или отдыхе в южных странах.Использование SPF-крема может снижать синтез витамина D, однако для его выработки достаточно 10-15 минут пребывания на солнце без SPF в безопасное время – до 11.00 или после 16.00. При необходимости дефицит витамина D лучше восполнять с помощью специальных добавок, чем подвергать кожу риску солнечных ожогов и фотостарения. Важно помнить, что некоторые SPF-кремы могут вызывать появление прыщей и забивать поры. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется выбирать легкие текстуры и избегать кремов, содержащих масла сои, какао или зародышей пшеницы.