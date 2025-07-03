КОТОБЮРО СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ.

Как в Москве спасают кошек при сносе домовКогда рушатся дома – люди находят новое жильё. А куда идут кошки, которые годами жили в подвалах? Или кого бросили при переезде их хозяева? Их никто не переселяет – они остаются в ловушках под обломками и шумом техники. Екатерина Дмитриева, директор Благотворительного фонда защиты городских животных, вместе с командой придумала, как спасти этих хвостатых «жильцов» города.КОТИКИ РЕНОВАЦИИ– Екатерина, ваш фонд занимается разными направлениями помощи животным. Какое основное?– Защитой прав и интересов городских животных наш благотворительный фонд занимается с 2017 года. Одно из ключевых направлений – работа с кошками, обитающими в домах, идущих под снос, реконструкцию или капитальный ремонт. Как правило, подвалы – это их единственное укрытие и, можно сказать, «естественная» среда в условиях бездомной жизни. Когда здание сносят и на территорию заходит техника, кошка не убегает, не уходит «в поля». Она забивается глубже в подвал, потому что считает его своим домом и безопасным местом. И часто оказывается погребена под завалами.– Звучит страшно. Как вы начали с этим работать?– Раньше этот вопрос вообще никто не поднимал. Мы добились от Фонда реновации в 2019 году допуска на стройплощадки, чтобы заранее обследовать подвалы и эвакуировать животных. И теперь 90% наших подопечных – это так называемые «котики реновации». Остальные 10% – это кошки, которым требовалась экстренная медицинская помощь.– А дальше что? После эвакуации?– В первую очередь – ветеринарная помощь. Всех мы везём в клинику: обследование, обработка от паразитов, лечение, если нужно, вакцинация и кастрация. А потом самое интересное – кошки переезжают в «Котобюро», наш приют нового типа.ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОШЕК И ЛЮДЕЙ– Что это за такое "кошачье" бюро?– Это пространство для кошек и людей. Приют без клеток. Антикафе, коворкинг, площадка для мероприятий. Где кошка находит своего человека, а человек свою кошку.– То есть любой человек может просто прийти и приютить кошку?– Конечно. Поиск нового дома – главная цель «Котобюро». Чтобы взять котика, нужно заполнить простую анкету на сайте фонда – она помогает нам познакомиться с потенциальным владельцем и понять, насколько он готов к ответственности. Но чтобы просто прийти и познакомиться с нашими хвостиками – никакие анкеты не нужны. Достаточно зайти на сайт urbananimal.ru/shelter или прийти лично. Мы находимся в самом центре Москвы: ул. Садовая-Кудринская, 21с4, рядом с метро Маяковская/Баррикадная.– Почему выбрали центр?– Я сразу решила не делать классический большой приют где-то далеко за городом – обычно туда едут только настоящие энтузиасты. Мне хотелось, чтобы с котиками мог пообщаться каждый желающий – и случайный прохожий, и офисный работник, и семья с детьми. Поэтому мы придумали концепцию самоокупаемого приюта: аренда и расходы покрываются за счёт посетителей. Чтобы сделать это комфортным, мы объединили приют с антикафе, мини-коворкингом и лекторием. Вот так и родилось «Котобюро».МЕЧТЫ О МУЗЕЕ– Как вы справляетесь с расходами? Это же, наверное, всё дорого?..– Конечно, аренда и содержание требуют средств. Оплата посещений покрывает аренду, зарплаты администраторов, коммунальные услуги и расходные материалы. В апреле, например, нам не удалось полностью собрать средства на аренду, и мы обратились за помощью к подписчикам. Но главное – люди приходят, проводят время с котиками, помогают содержать пространство и иногда влюбляются в питомца, забирают его домой. Именно ради этого мы и работаем. 1 мая 2025 года мы устроили домой юбилейного, двухсотого котика! Все деньги идут на счёт фонда, это не бизнес, а некоммерческая организация с прозрачной отчётностью– А как с лечением и спасением? Входит ли оно в бюджет приюта?– Нет, к сожаленью. Средства с посещений не покрывают ветеринарные услуги. Лечение новых и текущих питомцев оплачивается отдельным счётом Благотворительного фонда защиты городских животных. Поэтому пожертвования – как разовая помощь, так и регулярная – жизненно важны для нас. Благодаря им мы можем системно спасать животных и обеспечивать им достойный уход.– Какие у вас планы на будущее?– Мы хотим открыть второе «Котобюро» и сделать ремонт в текущем помещении на Маяковской. Еще одна амбициозная мечта – музей «Русский кот», где будут жить спасённые коты, а посетители смогут в интерактивной и мультимедийной форме узнать о роли кошек в нашей культуре – от древности до сегодня. Формат будет похож на «Котобюро», только в музее.Екатерина Дмитиева, участник проекта «. Научился? Поделись!»