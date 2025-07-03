Городская администрация рассказала, как будет решать вопрос парковочных мест у вокзала. Работы по реновации владимирской привокзальной площади начались еще месяц назад, но уже вызвали

Городская администрация рассказала, как будет решать вопрос парковочных мест у вокзала. Работы по реновации владимирской привокзальной площади начались еще месяц назад, но уже вызвали некоторые трудности с общественным транспортом. Из-за ремонтных работ парковочных мест стало меньше, люди начали бросать свои машины прямо возле остановки, тем самым загромождая путь автобусам и троллейбусам. Андрей Михно, зам. главы