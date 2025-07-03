Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Новый первый заместитель министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева совершила рабочую поездку по крупнейшим медицинским учреждениям региона. Об этом пресс-служба областного Минздрава.1 июля Тамара Томаева посетила Областную детскую клиническую больницу, Городскую клиническую больницу №5 и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В ходе визитов она познакомилась с коллективами больниц, обсудила их достижения и текущие проблемы.Особое внимание уделили материально-техническому оснащению учреждений и их потребностям. Также были затронуты острые кадровые вопросы и необходимость проведения ремонтных работ.Ранее Тамару Томаеву на пост первого заместителя министра здравоохранения Владимирской области. До этого она занимала аналогичную должность в Министерстве здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.