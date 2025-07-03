ШКОЛЬНАЯ МЕДИАСТОЛИЦА.

Как Гусь-Хрустальный стал центром молодёжной журналистикиИрина Кондратьева и её коллеги семь лет назад создали НКО «Союз Первой школы», чтобы дать детям из Гусь-Хрустального новые возможности. Сегодня их медиацентр – это не просто кружок журналистики, а федеральный проект, работающий с подростками из 15 регионов страны. Как провинциальный город стал площадкой для молодежных медиа – в нашем интервью.ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ОТ СТУДЕНТОВ МГУ– Ирина, когда гости приезжают в ваш город, что их удивляет больше всего?– Главное, зачем стоит к нам приехать – это, конечно, Хрустальный завод имени Мальцова, Музей Хрусталя и сам хрусталь. Музей находится в Георгиевском соборе, который строил Бенуа. А внутри – фреска Васнецова «Страшный суд». У нас отличные экскурсоводы – можно попасть на завод и увидеть, как из огня и горячей стекломассы рождается хрусталь. Я сама родилась в Гусь-Хрустальном и живу здесь, мы почти в центре Мещеры. Из окон нашей школы видно лес.– Как вы оказались в НКО?– Начиналось всё с волонтёрских инициатив – мы проводили проекты для школьников, участвовали в небольших областных конкурсах. Первый проект – «Летняя школа». Его придумал наш выпускник Артём Гусев. Он тогда учился в МГУ и предложил помогать старшеклассникам готовиться к поступлению. Занятия вели выпускники и его однокурсники с журфака МГУ.– Что было самым трудным на старте?– Если честно – зарегистрироваться как НКО. Нам все советовали, а мы никак не решались. И всё же в 2018 году появилась организация «Союз Первой школы», учредителями которой стали учителя. Через год мы выиграли первый грант Фонда президентских грантов – и смогли провести Летнюю школу в загородном лагере для 250 человек. Это был новый уровень.НА 15 РЕГИОНОВ– Что изменилось?– Появились ресурсы, стабильность, планы на долгую перспективу. Мы смогли делать проекты не точечно, а системно. Наши проекты повышают качество жизни ребят из Первой школы, из Гусь-Хрустального. Например, «Молодёжный медиацентр Гусь-Хрустального» вошёл в топ-100 проектов Фонда президентских грантов. Сейчас в рамках медиацентра мы работаем с пятнадцатью регионами России, учим ребят выпускать газеты, вести соцсети.Многое изменилось и лично для меня. Я много рассказываю о своей работе и в городе, и в области, участвую во всероссийских конференциях. Прошла обучение в Сколково, потом – в Школе НКО.Трансформация. Это был полезный, хотя и непростой опыт. Позже стала тренером онлайн-марафона Фонда по социальному проектированию.– Что дало вам обучение в Сколково и других программах?– Во-первых, среду. Там ты видишь людей, которые тоже что-то создают, – и это даёт силы. Во-вторых, практические инструменты: как выстраивать процессы, управлять командой, находить ресурсы. До сих пор поддерживаю контакт с людьми, которых встретила там. Многие стали друзьями и партнёрами.ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ– Чем особенно гордитесь за эти семь лет?– Тем, что всё это получилось в небольшом городе. Что мы стали примером. Что после нас начали появляться другие НКО. Что мы не просто сделали что-то разово – мы построили систему. И – конечно – людьми, с которыми мы это делаем.– У вас большой опыт. Что бы вы посоветовали тем, кто только планирует открыть НКО?– Не бояться. Начинать с малого. Как мы, когда-то «зажмурились» и зарегистрировали организацию. А теперь меняем мир. Использовать ресурсные центры, советоваться с теми, кто уже прошёл путь. Если нужна помощь – можно обращаться ко мне напрямую. Это путь, где много труда, где порой нет выходных и отпусков. Но и отдача колоссальная – ты видишь, как твои действия меняют жизни. Это стоит того.Ирина Кондратьева, участник проекта «. Научился? Поделись!»