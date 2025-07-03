Завершить работы планируют уже к ноябрю 2025 года.

В Суздале готовится масштабный проект по благоустройству Парка 950-летия. Администрация Суздальского района планирует завершить работы уже к ноябрю 2025 года, инвестировав в преображение парка около 19,6 миллиона рублей.Согласно закупочной , в парке появится современный спортивный комплекс с канатными дорогами и скалодромом, а также игровой и интерактивный комплекс с новыми детскими площадками. Кроме того, в планах установка велопарковки, цепных качелей, информационных стендов, панно-головоломок, а также оригинальных скамеек-лежанок и скамеек-качалок.В настоящее время ведутся поиски подрядчиков, которые займутся реализацией этого проекта по преображению одной из ключевых зеленых зон города.